Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotizan este miércoles 25 de marzo
El último día hábil la divisa oficial cerró a $1410 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1420 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1360,00Venta$1410,00
Dólar blue
Compra$1405,00Venta$1425,00
Dólar tarjeta
Venta$1833,0
Dólar CCL
Venta$1467,72
Dólar MEP
Venta$1415,68
Dólar mayorista
Venta$1395,50
Euro
Compra$1555,00Venta$1655,00
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$2197,87. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
Cuáles son los tipos de dólares más utilizados
|Tipo de dólar
|De qué se trata
Dólar Oficial
Es la divisa que es controlada por el Banco Central (BCRA) y tiene dos canales: el minorista y el mayorista. El minorista es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado. El mayorista, en cambio, es la cotización de referencia en el mercado exterior.
Dólar Blue
También denominado paralelo, es el nombre con el que se conoce a la moneda comprada en el mercado ilegal. Se trata de la forma más común de acceder a la divisa estadounidense para la mayoría de los argentinos, aunque está por fuera de los límites gubernamentales.
Dólar Tarjeta
El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que dejó de existir el impuesto PAIS, su valor se calcula solamente con el agregado del 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista.
Dólar Mayorista
El dólar mayorista es el tipo de cambio gestionado por el BCRA que opera en el ámbito del comercio internacional. A diferencia del minorista (que sirve como base de cálculo general), el mayorista es la referencia específica para las transacciones entre bancos, empresas y el mercado externo.
De cuánto fue la inflación de febrero
La inflación de febrero fue de 2,9%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). La variación estuvo por encima de lo que esperaban los analistas del mercado y el ministro de Economía, Luis Caputo, quién había anticipado una desaceleración para el mes pasado. Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que realiza el organismo estadístico acumuló 5,9% en el primer bimestre de 2026 y registró un alza interanual de 33,1%.
¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes?
La divisa minorista cerró el viernes pasado a $1360 para la compra y a $1410 para la venta.
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