La historia de Noelia Castillo Ramos, la joven que recibirá la eutanasia este jueves pese a la lucha de su padre

Hay historias que, por su carga emocional y el debate que generan, logran ir más allá de lo individual y se instalan en la conversación pública. Ese es el caso de Noelia Castillo Ramos, de 25 años, quien recibirá la eutanasia este jueves 26 de marzo, tras haber obtenido la autorización de la Justicia europea. La decisión llega luego de un extenso y complejo proceso, marcado por meses de lucha legal incluso contra la oposición de sus propios padres, que nunca acompañaron su pedido.

Castillo Ramos fue víctima de una agresión sexual múltiple y, a raíz de ese episodio, el 4 de octubre de 2022 se arrojó desde un quinto piso para quitarse la vida. A partir de ese momento solo empezó un calvario aún peor. “Sufrió una grave e irreversible lesión medular completa, una paraplejia que le impide moverse de cintura para abajo y le provoca fuertes dolores neuropáticos e incontinencia”, según consignó el medio El Mundo.

La joven oriunda de Barcelona padece una paraplejia irreversible y, frente a ese diagnóstico, en 2024 tomó la decisión de solicitar la muerte asistida, un pedido que abrió un profundo debate social y legal que la llevó a atravesar un camino judicial largo y desgastante.

La joven atraviesa un proceso judicial que se extendió por más de dos años (Captura: Antena 3)

En una primera etapa, su pedido de eutanasia fue aprobado por los organismos médicos correspondientes y contó con el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que consideraron que cumplía con todos los requisitos exigidos. Sin embargo, lo que en un comienzo parecía un proceso estrictamente sanitario pronto derivó en un escenario mucho más complejo.

La última entrevista de Noelia, la joven que logró que le aprueben la eutanasia

Desde el inicio, su padre —con el respaldo de la organización Abogados Cristianos— se manifestó en contra de la decisión y presentó distintos recursos judiciales para impedir el procedimiento. A partir de allí, se desencadenó una extensa cadena de resoluciones judiciales que terminaron demorando la eutanasia durante casi dos años.

Su impactante recorrido judicial

El caso de Noelia Castillo Ramos atravesó un extenso recorrido judicial dentro de España y fue analizado por distintas instancias. En un primer momento, la Justicia de Cataluña avaló su decisión, y más tarde el Tribunal Supremo confirmó ese criterio al considerar que su derecho a acceder a la eutanasia estaba garantizado y que la oposición de su padre no podía impedirlo.

Con el paso de los meses, el Tribunal Constitucional desestimó el último recurso presentado por la familia al no detectar una vulneración de derechos fundamentales, lo que dejó sin margen nuevas apelaciones dentro del país. Sin embargo, el conflicto escaló hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, donde se solicitó una medida cautelar para frenar el procedimiento. Esa presentación también fue rechazada en marzo de 2026, despejando de manera definitiva el camino para que la joven pueda acceder a la eutanasia.

Una familia dividida: el conflicto que marcó el caso

La decisión generó un fuerte conflicto dentro de su familia (Captura: Antena 3)

Uno de los puntos más sensibles en la historia de Noelia Castillo Ramos fue la profunda división dentro de su familia. Mientras su padre sostuvo su rechazo hasta el final y llevó adelante distintas acciones judiciales para frenar el proceso, su madre adoptó una postura diferente. Si bien dejó en claro que no comparte la decisión de su hija, también expresó su voluntad de acompañarla, priorizando el vínculo y el respeto por su elección.

En los fragmentos difundidos recientemente, se la pudo ver junto a Noelia en un momento cargado de emoción, con palabras que reflejaron una mezcla de dolor, incredulidad y aceptación, al mismo tiempo que reafirmó que estará presente “hasta el último momento”, aun sin coincidir con la decisión.

Después de casi 20 meses marcados por demoras judiciales, incertidumbre y desgaste emocional, Noelia logró finalmente poner una fecha para acceder a la eutanasia, con el respaldo tanto médico como legal, que será este jueves 26 de marzo.

El testimonio de Noelia: dolor, soledad y una decisión límite

El pedido de eutanasia fue aprobado por organismos médicos en Cataluña (Captura: Antena 3)

En una entrevista con el programa Y ahora Sonsoles, emitido por Antena 3, Noelia describió en primera persona el duro cuadro físico y emocional que atraviesa desde hace años. “Siempre me he sentido sola, antes incluso de pedir la eutanasia yo ya veía mi mundo muy oscuro (...) No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada, y dormir se me hace muy difícil, aparte que tengo dolor de espalda y piernas”, expresó, dejando en evidencia el nivel de sufrimiento que la llevó a tomar esta decisión.

En ese mismo testimonio, también se refirió al conflicto con su familia y defendió su postura frente a la falta de acompañamiento: “Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija”. “Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir”, concluyó.