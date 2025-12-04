Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 4 de diciembre
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1440 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1475,49 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1430,00Venta$1480,00
Dólar blue
Compra$1420,00Venta$1440,00
Dólar tarjeta
Venta$1924,0
Dólar CCL
Venta$1508,97
Dólar MEP
Venta$1470,30
Dólar mayorista
Venta$1454,00
Euro
Compra$1640,00Venta$1740,00
¿Cuáles son los dólares financieros?
- Dólar MEP (o bolsa): quien no quiere comprar dólares fuera del sistema financiero formal tiene la alternativa del “medio electrónico de pagos” (MEP), que es una forma legal de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos (como el AL30). Luego, se los convierte al mismo bono que cotiza en dólares y, así, se los vende en moneda extranjera.
- Dólar CCL (contado con liquidación): es otra herramienta financiera, pero esta permite cambiar pesos por dólares en el exterior. Para muchas empresas e inversionistas es la principal forma de adquirir divisas y sacarlas del país legalmente. En este caso, se compran acciones o títulos de deuda en pesos que cotizan en el país y, a su vez, en otro mercado internacional. Al igual que el dólar MEP, se compran en pesos, pero luego esos activos se ampliarán a la cuenta en el exterior y se venderán a cambio de dólares.
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Mayorista: $1454
- Oficial: $1475,49
- Blue: $1440
- Tarjeta: $1918,14
- MEP: $1474,39
- CCL: $1538,30
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, miércoles de diciembre, a $1423,91 para la compra y a $1475,49 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1480 para la venta.
