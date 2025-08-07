Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 7 de agosto
Ayer, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1320 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1345 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1306,93Venta$1346,52
Dólar blue
Compra$1300,00Venta$1320,00
Dólar tarjeta
Venta$1750,48
Dólar turista
Venta$1750,48
Dólar MEP
Venta$1335,21
Dólar mayorista
Venta$1330,00
Euro
Compra$1510,00Venta$1585,00
8.49 | Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares
Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$116.638,40. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.
8.23 | ¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
7.40 | ¿De cuánto fue la inflación de junio?
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1,6% por ciento en junio. De esa forma, la suba de precios se ubicó apenas por encima de mayo (1,5%), pero por debajo de lo esperado por el mercado. Según el organismo estadístico, la inflación acumuló 15,1% en el primer semestre de 2025. En tanto, sumó 39,4% en los últimos 12 meses.
7.00 | A cuánto cerró el dólar oficial ayer
La divisa minorista cerró este miércoles a $1306,93 para la compra y $1346,52 para la venta. El dólar oficial se ubicó en los $1345 para venta en el Banco Nación.
