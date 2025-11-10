Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 10 de noviembre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de noviembre el próximo miércoles 12 de noviembre. Las proyecciones privadas anticipan que la suba de precios en el décimo mes del año podría nuevamente superar el 2%, como ocurrió en septiembre (2,1%). Se espera que ronde en 2,4%, una leve aceleración vinculada al movimiento del tipo de cambio y a la búsqueda de cobertura en la previa de las elecciones legislativas del domingo 26.