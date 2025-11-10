Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 10 de noviembre
El viernes, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1415 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1454,66 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1401,78Venta$1454,66
Dólar blue
Compra$1395,00Venta$1415,00
Dólar tarjeta
Venta$1891,06
Dólar CCL
Venta$1464,45
Dólar MEP
Venta$1486,76
Dólar mayorista
Venta$1447,50
Euro
Compra$1590,00Venta$1690,00
A cuánto está el dólar cripto
El dólar bitcoin, también llamado dólar cripto o stablecoin (considerado de esa forma por su paridad con el dólar), sirve como referencia para conocer el valor del dólar. En este sentido, en la plataforma Ripio se puede comprar DAI a $1480,28.
¿Cuándo se dará a conocer el dato de inflación de octubre?
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de noviembre el próximo miércoles 12 de noviembre. Las proyecciones privadas anticipan que la suba de precios en el décimo mes del año podría nuevamente superar el 2%, como ocurrió en septiembre (2,1%). Se espera que ronde en 2,4%, una leve aceleración vinculada al movimiento del tipo de cambio y a la búsqueda de cobertura en la previa de las elecciones legislativas del domingo 26.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
