Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 20 de octubre
El viernes pasado la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró $1485 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1491,61 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1434,32Venta$1491,61
Dólar blue
Compra$1465,00Venta$1485,00
Dólar tarjeta
Venta$1939,09
Dólar CCL
Venta$1549,71
Dólar MEP
Venta$1535,00
Dólar mayorista
Venta$1395,00
Euro
Compra$1630,00Venta$1730,00
¿De cuánto fue la inflación de septiembre?
En la previa electoral, el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de septiembre traspasó el techo simbólico del 2% luego de cinco meses, y se ubicó en 2,1%. Se trata del índice más alto desde abril, cuando llegó a 2,8%. La suba de precios acumuló 22% en lo que va del año y fue de 31,8% en los últimos doce meses según informó el Indec.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes pasado?
La divisa minorista cerró el viernes 17 de octubre, la última jornada hábil, a $1434,32 para la compra y a $1491,61 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1475 para la venta.
