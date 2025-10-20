LA NACION
en vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 20 de octubre

El viernes pasado la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró $1485 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1491,61 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, lunes 20 de octubre?
¿A cuánto está el dólar hoy, lunes 20 de octubre?Shutterstock

Cotización del dólar de hoy

¿De cuánto fue la inflación de septiembre?

En la previa electoral, el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de septiembre traspasó el techo simbólico del 2% luego de cinco meses, y se ubicó en 2,1%. Se trata del índice más alto desde abril, cuando llegó a 2,8%. La suba de precios acumuló 22% en lo que va del año y fue de 31,8% en los últimos doce meses según informó el Indec.

La inflación de septiembre 2025 fue del 2,1%
La inflación de septiembre 2025 fue del 2,1%

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes pasado?

La divisa minorista cerró el viernes 17 de octubre, la última jornada hábil, a $1434,32 para la compra y a $1491,61 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1475 para la venta.

Por Agustina Parise y Edith Cantizano
Más leídas
  1. Encontraron muerto al científico del Conicet que había desaparecido en Alemania
    1

    Encontraron muerto al científico del Conicet que había desaparecido en Alemania

  2. Cinco meses después de asumir, el papa León XIV entró finalmente a la Casa Rosada
    2

    Solo en Off | Cinco meses después de asumir, el papa León XIV entró finalmente a la Casa Rosada

  3. Javier Milei, su hermana o Hayden Davis podrían ser dueños de los millones que generó $LIBRA
    3

    Para la Justicia de Estados Unidos, Javier Milei, su hermana o Hayden Davis podrían ser los dueños de los millones que generó $LIBRA

  4. Rosendo Fraga analizó cómo llega el gobierno de Milei a las elecciones
    4

    Rosendo Fraga analizó cómo llega el gobierno de Milei a las elecciones: “Ya no tracciona como antes”

Cargando banners ...