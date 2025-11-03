LA NACION
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 3 de noviembre

La divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró el viernes pasado a $1445 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1475,11 para la misma operación

La aparición de la oferta de los bancos oficiales hace retroceder a la divisa que se pacta a $19,71 en el mercado minorista
A cuánto está el dólar hoyShutterstock

¿De cuánto fue la inflación de septiembre?

El IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de septiembre traspasó el techo simbólico del 2% luego de cinco meses, y se ubicó en 2,1%. Se trata del índice más alto desde abril, cuando llegó a 2,8%. La suba de precios acumuló 22% en lo que va del año y fue de 31,8% en los últimos doce meses según informó el Indec.

La inflación de septiembre 2025 fue del 2,1%
Dólar cripto: a cuánto opera hoy

El dólar cripto, que funciona las 24 horas y los 365 días del año, sirve de referencia cuando no hay cotizaciones oficiales. Hoy el dólar cripto o stablecoin (considerado de esa forma por su paridad con el dólar) cotiza de la siguiente manera:

  • DAI: $1493,72
  • USDC: $1493,37
  • USDT: $1489,10
Cómo funcionan las criptomonedas
¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes pasado?

La divisa minorista cerró último día hábil, viernes 31 octubre, a $1422,11 para la compra y a $1475,11 para la venta.

