Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 3 de noviembre
La divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró el viernes pasado a $1445 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1475,11 para la misma operación
¿De cuánto fue la inflación de septiembre?
El IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de septiembre traspasó el techo simbólico del 2% luego de cinco meses, y se ubicó en 2,1%. Se trata del índice más alto desde abril, cuando llegó a 2,8%. La suba de precios acumuló 22% en lo que va del año y fue de 31,8% en los últimos doce meses según informó el Indec.
Dólar cripto: a cuánto opera hoy
El dólar cripto, que funciona las 24 horas y los 365 días del año, sirve de referencia cuando no hay cotizaciones oficiales. Hoy el dólar cripto o stablecoin (considerado de esa forma por su paridad con el dólar) cotiza de la siguiente manera:
- DAI: $1493,72
- USDC: $1493,37
- USDT: $1489,10
¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes pasado?
La divisa minorista cerró último día hábil, viernes 31 octubre, a $1422,11 para la compra y a $1475,11 para la venta.
