Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 21 de octubre
Ayer, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1505 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1495,61 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1444,28Venta$1495,61
Dólar blue
Compra$1485,00Venta$1505,00
Dólar tarjeta
Venta$1944,29
Dólar CCL
Venta$1570,53
Dólar MEP
Venta$1548,57
Dólar mayorista
Venta$1477,00
Euro
Compra$1660,00Venta$1760,00
¿De cuánto fue la inflación de septiembre?
En la previa electoral, el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de septiembre traspasó el techo simbólico del 2% luego de cinco meses, y se ubicó en 2,1%. Se trata del índice más alto desde abril, cuando llegó a 2,8%. La suba de precios acumuló 22% en lo que va del año y fue de 31,8% en los últimos doce meses según informó el Indec.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
Cómo funciona el swap con Estados Unidos
Un swap es un intercambio de monedas entre dos países. En este caso, el Banco Central recibirá dólares y le entregará pesos al gobierno estadounidense, con el compromiso de devolverlos en un plazo determinado. Si el BCRA utiliza los dólares, deberá pagar una tasa de interés.
Este lunes, el Banco Central anunció la firma del acuerdo de estabilización cambiaria —que establece los términos para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas— con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El monto establecido es de hasta US$20.000 millones y busca reforzar la posición de reservas internacionales del país. El anuncio se realizó una semana antes de las elecciones legislativas nacionales.
Por el momento no se dieron detalles con respecto a los costos financieros, ni de los plazos.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer a $1444,28 para la compra y a $1495,61 para la venta.
