LA NACION
en vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 21 de octubre

Ayer, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1505 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1495,61 para la misma operación

A cuánto está el dólar hoy
A cuánto está el dólar hoyJacquelyn Martin - AP

Cotización del dólar de hoy

¿De cuánto fue la inflación de septiembre?

En la previa electoral, el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de septiembre traspasó el techo simbólico del 2% luego de cinco meses, y se ubicó en 2,1%Se trata del índice más alto desde abril, cuando llegó a 2,8%. La suba de precios acumuló 22% en lo que va del año y fue de 31,8% en los últimos doce meses según informó el Indec.

La inflación de septiembre 2025 fue del 2,1%
La inflación de septiembre 2025 fue del 2,1%

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Qué es el dólar cripto
Qué es el dólar criptoShutterstock

Cómo funciona el swap con Estados Unidos

Un swap es un intercambio de monedas entre dos países. En este caso, el Banco Central recibirá dólares y le entregará pesos al gobierno estadounidense, con el compromiso de devolverlos en un plazo determinado. Si el BCRA utiliza los dólares, deberá pagar una tasa de interés.

Este lunes, el Banco Central anunció la firma del acuerdo de estabilización cambiaria —que establece los términos para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas— con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El monto establecido es de hasta US$20.000 millones y busca reforzar la posición de reservas internacionales del país. El anuncio se realizó una semana antes de las elecciones legislativas nacionales.

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró ayer a $1444,28 para la compra y a $1495,61 para la venta.

Más leídas
  1. Después de 25 años, llaman a licitación para una nueva línea de subte
    1

    “Histórico”: después de 25 años, llaman a licitación para una nueva línea de subte

  2. La principal hipótesis sobre la muerte del científico del Conicet en Alemania
    2

    De qué murió Alejandro Fracaroli, el científico del Conicet que apareció sin vida en Alemania

  3. Cuánto cuesta la Ford Ranger en octubre
    3

    Cuánto cuesta la Ford Ranger en octubre 2025

  4. Condenan a cuatro exfuncionarios de la empresa estatal de energía Enarsa por defraudación
    4

    Condenan a cuatro exfuncionarios de la empresa estatal de energía Enarsa por defraudación

Cargando banners ...