en vivo
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 25 de noviembre
La divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró el jueves pasado a $1425 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1450 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1400,00Venta$1450,00
Dólar blue
Compra$1405,00Venta$1425,00
Dólar tarjeta
Venta$1885,0
Dólar CCL
Venta$1521,38
Dólar MEP
Venta$1460,35
Dólar mayorista
Venta$1405,00
Euro
Compra$1585,00Venta$1685,00
Ver dólar oficial histórico
¿Cuáles son los dólares financieros?
- Dólar MEP (o bolsa): quien no quiere comprar dólares fuera del sistema financiero formal tiene la alternativa del “medio electrónico de pagos” (MEP), que es una forma legal de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos (como el AL30). Luego, se los convierte al mismo bono que cotiza en dólares y, así, se los vende en moneda extranjera.
- Dólar CCL (contado con liquidación): es otra herramienta financiera, pero esta permite cambiar pesos por dólares en el exterior. Para muchas empresas e inversionistas es la principal forma de adquirir divisas y sacarlas del país legalmente. En este caso, se compran acciones o títulos de deuda en pesos que cotizan en el país y, a su vez, en otro mercado internacional. Al igual que el dólar MEP, se compran en pesos, pero luego esos activos se ampliarán a la cuenta en el exterior y se venderán a cambio de dólares.
De cuánto fue la inflación de octubre
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de octubre fue del 2,3%. Tal como ocurrió en septiembre, este es el segundo mes consecutivo en el que el registro supera el 2%. Los ítems de transporte, y servicios como agua, gas, electricidad y vivienda fueron los que más influyeron en este porcentaje.
A cuánto cerró el dólar la última jornada hábil
- Mayorista: $1405,00
- Oficial: $1450,00
- Blue: $1425,00
- Tarjeta: $1865,30
- MEP: $1453,57
- CCL: $1488,78
Más leídas
- 1
Impuesto a las ganancias: qué gastos podrían declararse para aliviar la carga fiscal
- 2
El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura
- 3
Racing se llevó por delante a lo guapo a un River asustadizo al que se le acabó el año
- 4
Marcelo Gallardo hizo un mea culpa tras la eliminación de River, pero infló el pecho: “Esto no va a terminar así”