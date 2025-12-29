¿Fin de año con ola de calor y 40°? Esto es lo que dice el último pronóstico del SMN

Para los últimos días de 2025, se esperan temperaturas extremas que rozarán los 40°C en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros puntos del país. En ese sentido, muchos se preguntan si los festejos de fin de año estarán marcados por una ola de calor. Para ello, se puede consultar el pronóstico del tiempo que proporciona el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La semana arranca este lunes 29 de diciembre con un alerta amarilla por temperaturas extremas en el norte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro. El SMN indica que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Alerta naranja por temperaturas extremas en CABA este lunes 29 de diciembre SMN

En tanto, el alerta se elevó a naranja en la ciudad de Buenos Aires, lo que indica un efecto moderado a alto en la salud. “Pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”, puntualiza el organismo.

En los próximos días, el calor se irá intensificando y trepando hasta el miércoles, que será el día más caluroso de la semana. Es así que se espera una máxima de hasta 38°C y una mínima de 25°C en el AMBA.

Fuentes del SMN explicaron a LA NACION que no se trata de una ola de calor porque “no dan los criterios” para que ocurra este tipo de evento meteorológico. Esto se debe a que hoy la temperatura en CABA fue baja a la mañana y el calor extremo se extenderá hasta el miércoles inclusive. El sitio oficial del Ministerio de Salud indica que una ola de calor “se define como un período excesivamente cálido en el cual las temperaturas máximas y mínimas superan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos valores que dependen de cada localidad".

A partir de este jueves, se espera que el calor afloje. Según informó el observador meteorológico Diego Angeli en una nota en este medio, pasada la medianoche del miércoles entrará aire frío y se terminará el “episodio de temperaturas agotadoras”. Respecto al jueves, señaló: “El viento desde el sudeste soplará durante toda la madrugada y nos dejará una mañana mucho más agradable con un brutal descenso de la temperatura”. De esa forma, las ráfagas frías desde el sudeste estarán presentes hasta el mediodía para “planchar la máxima en 28ºC”.

Pronóstico del tiempo en el AMBA del 29 de diciembre al domingo 4 de enero, según el SMN

El sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas extremas en el AMBA durante los primeros días de la semana, que pueden llegar a rozar los 40°C de máxima. Sin embargo, a partir de la madrugada y mañana del jueves el calor cederá con el ingreso de ráfagas de viento de entre 42 - 50 km/h desde sureste, que ofrecerán una mínima de 19°C. A partir de ese día, las máximas rondarán los 30°C. A su vez, no hay probabilidades de lluvias en los próximos días.

El pronóstico del tiempo en CABA entre el lunes 29 de diciembre y el domingo 4 de enero SMN

A continuación, este es el pronóstico del clima en el AMBA del 29 de diciembre al domingo 4 de enero, según el SMN:

Día Temperatura Máx. Temperatura Min. Probabilidades de lluvias <b>Viento s</b> Ráfagas Lunes 29 de diciembre 35°C 21°C 0% 0 - 22 km/h - Martes 30 de diciembre 37°C 26°C 0% 13 - 31 km/h - Miércoles 31 de diciembre 38°C 27°C 0% 13 - 22 km/h - Jueves 1° de enero 30°C 19°C 0% 13 - 31 km/h 42 - 50 km/h Viernes 2 de enero 28°C 19°C 0% 13 - 22 km/h - Sábado 3 de enero 30°C 18°C 0% 7 - 22 km/h - Domingo 4 de enero 31°C 22°C 0% 7 - 22 km/h -

¿Qué hacer para lidiar con el calor extremo?

Recomendaciones para lidiar con las temperaturas extremas en CABA esta semana Valeria Rotman - LA NACION

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el SMN ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima: