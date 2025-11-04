en vivo
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 4 de noviembre
La divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1445 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1494,62 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1441,36Venta$1494,62
Dólar blue
Compra$1425,00Venta$1445,00
Dólar tarjeta
Venta$1943,01
Dólar CCL
Venta$1534,50
Dólar MEP
Venta$1480,03
Dólar mayorista
Venta$1474,00
Euro
Compra$1650,00Venta$1750,00
Ver dólar oficial histórico
Dólar cripto: a cuánto opera hoy
El dólar cripto, que funciona las 24 horas y los 365 días del año, sirve de referencia cuando no hay cotizaciones oficiales. Hoy el dólar cripto o stablecoin (considerado de esa forma por su paridad con el dólar) cotiza de la siguiente manera:
- DAI: $1493,72
- USDC: $1493,37
- USDT: $1489,10
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, lunes 3 de noviembre, a $1441,36 para la compra y a $1494,62 para la venta.
