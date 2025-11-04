LA NACION
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 4 de noviembre

La divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1445 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1494,62 para la misma operación

Cotización del dólar de hoy

Dólar cripto: a cuánto opera hoy

El dólar cripto, que funciona las 24 horas y los 365 días del año, sirve de referencia cuando no hay cotizaciones oficiales. Hoy el dólar cripto o stablecoin (considerado de esa forma por su paridad con el dólar) cotiza de la siguiente manera:

  • DAI: $1493,72
  • USDC: $1493,37
  • USDT: $1489,10
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró ayer, lunes 3 de noviembre, a $1441,36 para la compra y a $1494,62 para la venta.

