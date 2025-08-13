Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 13 de agosto
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1330 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1330,76 para la misma operación
¿Cuándo se dará a conocer el dato de inflación de julio?
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de julio el próximo miércoles 13 de agosto. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realizó el Banco Central en julio, se estimó una inflación mensual de 1,8% para el séptimo mes del año, que representa una aceleración respecto a junio (1,6%).
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Mayorista: $1318
- Oficial: $1330,76
- Blue: $1330
- Tarjeta: $1729,99
- MEP: $1322,75
- CCL: $1324,07
¿De cuánto fue la inflación de junio?
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1,6% por ciento en junio. De esa forma, la suba de precios se ubicó apenas por encima de mayo (1,5%), pero por debajo de lo esperado por el mercado. Según el organismo estadístico, la inflación acumuló 15,1% en el primer semestre de 2025. En tanto, sumó 39,4% en los últimos 12 meses.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
La divisa minorista cerró este martes a $1289,72 para la compra y $1330,76 para la venta. El dólar oficial se ubicó en los $1330 para venta en el Banco Nación.
Más notas de Dólar blue
- 1
El tiempo en la Ciudad: ¿cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?
- 2
Cierre de listas nacionales: los candidatos confirmados y los interrogantes de La Libertad Avanza y Fuerza Patria
- 3
El Gobierno pagará la indemnización al múltiple homicida “Concheto” Álvarez dispuesta por la CIDH
- 4
Renunció el director del Servicio Meteorológico Nacional