Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 22 de octubre

Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1545 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1518,74 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, miércoles 22 de octubre?
¿A cuánto está el dólar hoy, miércoles 22 de octubre?

Cotización del dólar de hoy

¿De cuánto fue la inflación de septiembre?

En la previa electoral, el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de septiembre traspasó el techo simbólico del 2% luego de cinco meses, y se ubicó en 2,1%. Se trata del índice más alto desde abril, cuando llegó a 2,8%. La suba de precios acumuló 22% en lo que va del año y fue de 31,8% en los últimos doce meses según informó el Indec.

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró ayer, martes 21 de octubre, a $1467,77 para la compra y a $1518,74 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1515 para la venta.

Por Agustina Parise
