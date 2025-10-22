Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 22 de octubre
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1545 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1518,74 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1467,77Venta$1518,74
Dólar blue
Compra$1525,00Venta$1545,00
Dólar tarjeta
Venta$1974,36
Dólar CCL
Venta$1612,22
Dólar MEP
Venta$1594,08
Dólar mayorista
Venta$1486,50
Euro
Compra$1675,00Venta$1775,00
¿De cuánto fue la inflación de septiembre?
En la previa electoral, el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de septiembre traspasó el techo simbólico del 2% luego de cinco meses, y se ubicó en 2,1%. Se trata del índice más alto desde abril, cuando llegó a 2,8%. La suba de precios acumuló 22% en lo que va del año y fue de 31,8% en los últimos doce meses según informó el Indec.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, martes 21 de octubre, a $1467,77 para la compra y a $1518,74 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1515 para la venta.