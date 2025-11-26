Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 26 de noviembre
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1460 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1471,87 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1420,51Venta$1471,87
Dólar blue
Compra$1440,00Venta$1460,00
Dólar tarjeta
Venta$1913,43
Dólar CCL
Venta$1513,19
Dólar MEP
Venta$1463,97
Dólar mayorista
Venta$1439,00
Euro
Compra$1620,00Venta$1720,00
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, martes 25 de noviembre, a $1420,51 para la compra y a $1471,87 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1470 para la venta.
- 1
El descargo del Puma Rodríguez tras el incidente en un avión de American Airlines
- 2
Revés judicial para Martín Insaurralde en el caso del yate El Bandido
- 3
Espinoza advirtió que si “antes de marzo” no mejora la asistencia social, habrá “problemas” por el aumento del “hambre”
- 4
Manzano y Vila avanzan para quedarse con las estaciones de servicio Shell