Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 26 de noviembre

Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1460 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1471,87 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, miércoles 26 de noviembre?
¿A cuánto está el dólar hoy, miércoles 26 de noviembre?

Cotización del dólar de hoy

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró ayer, martes 25 de noviembre, a $1420,51 para la compra y a $1471,87 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1470 para la venta.

Por Agustina Parise
