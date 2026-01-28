Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 28 de enero

El plan de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) marcó un quiebre en el humor del mercado financiero argentino. Con una racha de adquisiciones que viene ininterrumpida desde hace tres semanas, las reservas brutas alcanzaron el nivel más alto desde 2021.

Ante la perspectiva de que el Gobierno tendrá una mayor capacidad de pago, el riesgo país respondió a la baja y este martes perforó por primera vez en siete años y medio la barrera de los 500 puntos básicos.