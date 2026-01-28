Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 28 de enero
La divisa paralela que se comercializa en el mercado informal opera a $1490 para la venta; en tanto, el oficial se ubica en los $1465 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1415,00Venta$1465,00
Dólar blue
Compra$1470,00Venta$1490,00
Dólar tarjeta
Venta$1904,5
Dólar CCL
Venta$1510,50
Dólar MEP
Venta$1474,74
Dólar mayorista
Venta$1440,00
Euro
Compra$1670,00Venta$1770,00
De cuánto fue la inflación de diciembre 2025
El IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de diciembre 2025 fue del 2,8%, por lo que el año pasado la inflación fue de 31,5%, el registro más bajo en ocho años, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
El riesgo país perforó los 500 puntos básicos
El plan de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) marcó un quiebre en el humor del mercado financiero argentino. Con una racha de adquisiciones que viene ininterrumpida desde hace tres semanas, las reservas brutas alcanzaron el nivel más alto desde 2021.
Ante la perspectiva de que el Gobierno tendrá una mayor capacidad de pago, el riesgo país respondió a la baja y este martes perforó por primera vez en siete años y medio la barrera de los 500 puntos básicos.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró este martes 27 de enero a $1415 para la compra y a $1465 para la venta.
