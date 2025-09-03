Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 3 de septiembre
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal operó a $1360 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1378,91 para la misma operación en el Banco Nación
Qué pasó con el dólar ayer
A cinco días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno anunció que el Tesoro empezará a intervenir en el mercado de cambios para garantizar su “normal funcionamiento”. Como reacción inmediata, las principales cotizaciones tendieron a la baja, luego de que el lunes llegaran a escalar hasta $35.
- Este martes el dólar oficial minorista cerró a $1375 en las pizarras del Banco Nación. Se trató de una caída de $10 frente al cierre anterior (-0,7%).
- Los tipos de cambio financieros también tendieron a la baja, luego de que el lunes llegaran a subir $35. El dólar MEP retrocedió $10,87 y cerró a $1365,62 (-0,8%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) bajó $19,51 y terminó el día a $1372 (-1,4%).
- Por su parte, el dólar blue se negoció a $1360, unos $10 menos que el lunes (-0,7%). Actualmente, se trata de uno de los valores reales más bajos.
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
Esta fue la cotización de cada una de las divisas este martes tras el anuncio del Gobierno sobre la intervención del dólar:
- Mayorista: $1361
- Oficial: $1378,91
- Blue: $1360
- Tarjeta: $1792,58
- MEP: $1367,51
- CCL: $1372
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
El Gobierno anunció que intevendrá en el mercado de cambios para contener al dólar
En medio de la volatilidad del tipo de cambio, el Gobierno anunció este martes que intervendrá en el mercado a través del Tesoro, ya que el Banco Central (BCRA) no lo puede hacer por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X.
A cuánto cotizó el dólar oficial ayer
La divisa minorista cerró ayer, martes 2 de septiembre, a $1336,46 para la compra y a $1378,91 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1375 para la venta.
Más notas de Dólar blue
- 1
“Es el primer trabajo digno que tengo”: durante años ejerció la prostitución y hoy trabaja como cuidadora en un hogar de adultos
- 2
Cuadernos: a dos meses del juicio oral, un grupo de imputados quiere evitar la pena y ofrece pagar una suma millonaria como indemnización
- 3
Novak Djokovic: la leyenda continúa y tendrá un cruce estelar en las semifinales del US Open
- 4
Elisa Carrió reveló que está en pareja con un hombre 25 años mayor: “Nos vemos una vez por semana en una esquina”