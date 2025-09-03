Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 3 de septiembre

En medio de la volatilidad del tipo de cambio, el Gobierno anunció este martes que intervendrá en el mercado a través del Tesoro, ya que el Banco Central (BCRA) no lo puede hacer por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X.