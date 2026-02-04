en vivo
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 4 de febrero
La divisa paralela que se comercializa en el mercado informal opera a $1450 para la venta; en tanto, el oficial se ubica en los $1465 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1415,00Venta$1465,00
Dólar blue
Compra$1430,00Venta$1450,00
Dólar tarjeta
Venta$1904,5
Dólar CCL
Venta$1465,61
Dólar MEP
Venta$1452,68
Dólar mayorista
Venta$1448,50
Euro
Compra$1650,00Venta$1750,00
Ver dólar oficial histórico
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró este martes 3 de febrero a $1415 para la compra y a $1465 para la venta.
Más leídas
- 1
Conurbano: trece municipios bonaerenses se plantan contra la venta de tierras del INTA AMBA
- 2
De Palermo a Colegiales: le abrieron el auto cuando caminaba por el parque, fueron a su casa a robar, pero los descubrieron
- 3
Qué es el Proyecto Panamá, el plan secreto de una empresa tecnológica “para escanear destructivamente todos los libros del mundo”
- 4
Alerta generación lasaña: los riesgos silenciosos de los +50 que suman a sus exigencias el cuidado de sus padres mayores