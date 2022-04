Dólar hoy: el blue superó una barrera y los financieros avanzan $5

Esta semana los dólares libres se despertaron y rompieron con la “pax cambiaria” que caracterizó a la primera quincena de abril. En un contexto de inflación al alza, hoy tanto el blue como los tipos de cambio financiero rompen la barrera de los $200, una cifra que no se observaba desde el mes de marzo.

Este jueves el tipo de cambio paralelo se vende en las cuevas y arbolito de la city porteña a $202, $2,50 arriba frente a la jornada previa (+1,2%). En lo que va de la semana ya subió un total de $7 pesos: el martes trepó $3, ayer $1,50 y hoy, $2,50 más.

Lo mismo sucede con los tipos de cambio financiero, los cuales avanzan por tercera rueda consecutiva. Hoy el dólar MEP aparece en pantallas a $200,31, $5,50 más frente al cierre de ayer (+2,8%). El dólar contado con liquidación (CCL) se ofrece a $199,61, una escalada de cinco pesos en un día (+2,5%). En lo que va de la semana ambas cotizaciones acumulan un incremento de diez pesos.

“Los dólares financieros se despiertan de un sueño profundo. Recordemos que el tipo de cambio había entrado en un ‘plateau’ a fines de enero tras tocar un pico de $230 en la previa al anuncio del preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La baja sorprendió a varios extendiéndose por un tiempo mucho mayor al esperado (el CCL llegó a ubicarse por debajo de los $190, volviendo a niveles de octubre de 2021). Sin embargo, los drivers que impulsaron en un principio la baja se van revirtiendo y se encienden varias alarmas”, explicaron desde Portfolio Personal de Inversiones.

Según la sociedad de bolsa, el acuerdo con el FMI evitó un escenario disruptivo. No obstante, las metas fueron “rápidamente cuestionadas”, y el deterioro de los números fiscales y la aceleración de los precios en la primera parte del año ahora ennegrecen el panorama. A esto se le suma que, pese a los altos precios de las commodities, el Banco Central no logró acumular reservas.

Para el analista financiero Christian Buteler, la suba de los dólares libres se explica principalmente por la inflación. Teniendo en cuenta que en marzo los precios aumentaron de forma generalizada un 6,7%, el número más alto en veinte años, el dólar no podía mantenerse debajo de los $200 por mucho tiempo más.

“La suba se vio reflejada en todos los tipos de cambio alternativos. Es un movimiento normal, pero creo que la banda $190-$200 es un piso, en los próximos días debería empezar a subir y moverse al ritmo de la inflación. No es sostenible un dólar estable o a la baja con estos niveles de suba de precios. No están dadas las condiciones para que los tipos de cambio alternativos sigan cayendo, en los próximos días deberíamos ver un dólar recuperando algunos puntos de los que no subió este año”, explicó.

También quedaron bajo la mira del mercado los anuncios que realizó el Ministerio de Economía el lunes, entre los que se incluyó un paquete de bonos para que distintos sectores sociales no sigan perdiendo contra la inflación. En total, se trata de un desembolso por $200.000 millones.

“El repentino repunte de los dólares financieros de las últimas ruedas, activado principalmente por los anuncios económicos y el dato de inflación, se convierte en un test para medir la fortaleza y vigencia del carry-trade. En dicho sentido, posiblemente a corto plazo las referencias transiten una mayor lateralización ante la oferta de divisas en esta etapa, pero luego la alta nominalidad de la economía quedaría al mando”, sostuvo Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

El blue subiría, pero no desaforadamente

Si bien los dólares libres ya empezaron con su escalada, para el analista financiero Salvador di Stefano no se trata de una presión alcista, ya que “no hay combustible para que suban”. Esto se explica porque, desde que arrancó el año, el Banco Central (BCRA) subió las tasas de interés en nueve puntos, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el objetivo es tener tasas de interés reales positivas.

Los tipos de cambio financiero subieron entre $1,50 y $2,50 Shutterstock

“Los bancos han cortado el cupo de financiamiento a los privados porque le están prestando al Estado. Por eso por el momento vemos un escenario de iliquidez, que no posibilitaría una escalada del blue. A esto se le suma que el Estado no está emitiendo, y en lo personal no creo que emita en el corto plazo”, agregó.

Hay otro dos factores claves que seguirán manteniendo la “pax cambiaria” un tiempo más. Por un lado, los vencimientos impositivos que se avecinan. Por el otro, los grandes desembolsos que deberán enfrentar las empresas en los próximos dos meses, en mayo por el aumento pactado en las paritarias, y en junio por el medio aguinaldo.

“Hay una ventana de tiempo de casi 90 días de profunda iliquidez, ya sea por causas financieras, como falta de capital de trabajo, aumentos salariales, pago de impuestos y porque las ventas no están funcionando al ritmo esperado. Hasta entonces, el blue no debería tener una gran presión alcista”, completó di Stefano.

Por otra parte, el dólar oficial mayorista se vende a $114,05, por lo que la brecha con el blue se posicionó en un 76%. El dólar oficial minorista cotiza en los bancos a un precio promedio de $119,51; el dólar ahorro, con un recargo del 65%, alcanza los $197,19.

Riesgo país al alza

El impulso alcista también llegó al riesgo país. Luego de que ayer tocara los 1672 puntos básicos, el valor más bajo desde octubre pasado, hoy la tendencia se dio vuelta y el índice elaborado por el JP Morgan avanza 49 unidades (+2,9%), hasta los 1721 puntos.

Este movimiento del riesgo país se explica por la caída que presentan los bonos del último canje de deuda que operan en el exterior, los cuales se hunden hasta 2,4% (Bonar 2035). Los títulos soberanos que operan a nivel local cotizan en terreno positivo, con subas de hasta 0,9% (Bonar 2041y Global 2035).

El S&P Merval opera en las 91.592 unidades, una baja del 1% frente al cierre previo. La caída es encabezada por las acciones de Cresud (-2,1%), el Banco Macro (-2,1%), el Banco Francés (-1,8%) y Pampa Energía (-1,6%).

Lo mismo se replica con las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR). Los papeles de Cresud descienden 5,3%, seguidas pro las de YPF (-4,9%), Pampa Energía (-4,7%), el Banco Macro (-4,5%), y el Banco Francés (-4,4%).