Dólar hoy: el contado con liquidación saltó $8 y superó al blue

La plaza cambiaria continúa tensionada, en medio de rumores de devaluación (aunque fueron desmentidos por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein), una brecha que continúa arriba del 100% y ante las dificultades que tiene el Banco Central (BCRA) de acumular reservas. En ese escenario, hoy el dólar contado con liquidación (CCL) saltó $8 y volvió a superar al blue. En tanto, acciones y bonos retrocedieron por toma de ganancias.

Durante la segunda rueda de la semana, los tipos de cambio financieros operaron en alza. Sobre todo el dólar contado con liqui, cotización que le permite a las empresas enviar los billetes estadounidenses fuera del país. Hoy apareció en pantallas a $298,03, $8 más que la jornada previa (+2,8%).

El dólar MEP, instrumento financiero que se popularizó en los últimos dos años porque le da pie a los argentinos dolarizarse pese al cepo, mediante la compra-venta de bonos, se ofreció a $284,77. Fue $1,50 más que el cierre previo (+0,6%).

“Los financieros merodean cerca de los $300, con los operadores expectantes de contundentes definiciones que puedan descomprimir el balance cambiario en busca de evitar ir incubando nuevas tensiones a futuro, dentro de una economía que aún corre bajo una elevada nominalidad, y ello empujaría de fondo”, indicó Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

Sin embargo, la tendencia no se replicó en el dólar blue. Hoy, en las calles de la city porteña se vendió a $291, una caída de un peso (-0,3%). En otras provincias, el valor fue mayor: en Tierra del Fuego y Santa Cruz toca los $296; en el interior de Buenos Aires, Salta, Córdoba y Santa Fe, a $294, según Infodolar.

“Las cotizaciones libres se mantuvieron firmes, mientras que el equity argentino estuvo contaminado por una mala rueda para los activos de riesgo internacionales. Los títulos en dólares fueron de menos a más, y terminaron mixtos. La curva CER, por su parte, siguió demandada”, resumió Nery Persichini, de GMA Capital.

Del otro extremo del mercado cambiario, el dólar oficial mayorista se comercializó a $138,60, es decir, 28 centavos más que ayer (+0,2%). Al contrastar con el billete informal, la brecha entre ambos fue del 110%; frente al CCL es del 115%.

El CCL se lleva las miradas de la jornada

“El atraso cambiario actual no sólo es un subsidio a las importaciones, con el agravante de que no hay dólares para sostenerlo, sino que el crawling peg (devaluación diaria) es más inflacionario que un ajuste one shot. Es que el primero permite trasladar el aumento del dólar de manera paulatina; mientras que el segundo obliga a liquidar parcialmente stock a precios ‘viejos’ para acelerar la cancelación de deuda, ya que el one shot y un salto importante en la tasa de interés van de la mano”, indicó Ignacio Morales, analista de negocios financieros de Wise Capital.

Con el foco puesto en las acciones argentinas, hoy el S&P Merval operó en las 141.133 unidades, un 1,9% menos que ayer. En el panel de la Bolsa porteña, las mayores caídas fueron para las compañías energéticas: Transportadora de Gas del Sur (-6,9%), Cresud (-5,8%) e YPF (-5%).

Los números en rojo también se observaron entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR). Hoy, los papeles de Transportadora de Gas del Sur lideraron la baja, con un 8,1%; le siguen Cresud (-6,6%), YPF (-6,3%) y Central Puerto (-5%).

Por último, los bonos del último canje de deuda operaron con tendencia mixta. En el exterior subieron hasta 1,2% (Global 2030) y mermaron 1% (Bonar 2041); a nivel local treparon 1,9% (Global 2030) y se hundieron 1,4% (Global 2046). Como resultado, el riesgo país avanzó 12 unidades, hasta los 2430 puntos básicos (+0,5%).

“El clima más adverso para el universo emergente durante la rueda de ayer explica en parte la caída de los globales argentinos. Estos, frente a la falta de anclaje local, con una macro muy deteriorada y la persistente inestabilidad política, ceden a las presiones de la coyuntura internacional. El sabor amargo que dejaron las palabras de Jerome Powell respecto a la política monetaria el viernes en los mercados del mundo se extendió al comienzo de esta semana, y el segmento emergente sufrió”, explicaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).