Dólar hoy: el número que advierte a cuánto podría escalar el blue

En la última semana, el dólar blue viene rompiendo récords de cotización permanentemente. Sin embargo, cerca de alcanzar los $200, hay un número que anticipa cuánto más podría escalar la moneda que se comercializa en el mercado de cambios informal: el valor del contado con liquidación “libre”.

Este tipo de cambio, que suele ser utilizado por las empresas para girar dinero fuera de la Argentina de forma legal y no tiene la intervención del Estado, hoy se vende a $209 (mediante acciones de YPF) y a $210,43 (a través de bonos GD30). En comparación, el blue se comercializa a $196,50 (un peso más barato frente al cierre del viernes).

“El blue, que para muchos es una referencia, siempre se va a acomodar sobre el dólar libre, en el que no operan restricciones. Y hoy el financiero vale $200 (MEP) y el legal para sacarlo fuera del país cuesta $210 (CCL), números que van a seguir escalando hasta las elecciones del 14 de noviembre. No me extrañaría que cerca de esa fecha se dispare”, consideró Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

Para el analista financiero Christian Buteler, el peso está condenado a seguir cayendo. Hoy en día tanto el CCL libre como el blue se convirtieron en distintas formas de salir del peso argentino, y en cada uno operan distintas presiones sobre su cotización. Con el contado con liqui, la moneda dura se liquida en el exterior y eso tiene “un plus”. Con el blue, por la informalidad “no se le tiene que dar explicaciones a nadie” y por eso suele posicionarse como la cotización más alta de todo el mercado cambiario.

“Se dan particularidades que explican la diferencia de $10 que tienen actualmente ambas cotizaciones. En el blue se concentra más la venta que la compra, y eso hace que su valor baje un poco. Si bien la gran mayoría de los argentinos que no puede comprar dólar ahorro va a este mercado, también quienes compraron dólares oficiales y necesitan venderlos lo hacen en el blue; se dan esos arbitrajes. En cambio, el CCL tiene más demanda porque es la manera que tienen las empresas de girar grandes cantidades de dinero hacia fuera de manera legal. Si tienen que hacer un giro y el Banco Central no los aprueba o demora el acceso al dólar oficial, aceptan pagar un dólar más caro para no tener otras consecuencias”, señaló.

Desde la consultora Equilibra destacaron que las principales razones que explican la “fuerte suba” que tuvo el dólar blue en el último mes (cerró octubre $11,50 más arriba) está el arbitraje con las cotizaciones financieras no intervenidas y la mayor dolarización de los portfolios a dos semanas de las elecciones de medio término.

Cómo se movieron el CCL "libre" y el dólar informal en el último año, según relevamiento de Equilibra

“Las cotizaciones libres ya superaron los $200 y es esperable que, luego de un desfasaje inicial, haya una convergencia con el dólar informal”, remarcaron. Al analizar el histórico del último año, el CCL “libre” y el tipo de cambio paralelo han transitado las mismas subas y bajas. Cuando sus valores se separan, no tardan mucho tiempo en volver a cotizar en sintonía.

“Si bien los agentes no son exactamente los mismos, las empresas van a uno y los ahorristas al otro, ambos dólares tienen una tendencia parecida porque la percepción es más o menos la misma. Cuando aumenta la incertidumbre, el temor a quedarse en pesos, hay expectativas de devaluación o de inflación, se potencia la demanda de los dólares libres. Independientemente de uno o del otro, los movimientos suelen ser los mismos porque son compartidos”, explicó Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra.

Según Camusso, las presiones cambiarias “no van a cesar de la noche a la mañana”. Si el Gobierno no da las señales correctas, la tensión en materia fiscal, monetaria y cambiaria va a continuar. En cambio, si el Ejecutivo acuerda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las metas de la economía se empiezan a definir, se ordena al mercado cambiario y la inflación da signos de ceder, el tipo de cambio paralelo no se vería tan presionado y su precio podría dejar de marcar récord históricos.

“La realidad es que el blue no está iniciando una disparada, sino que está acompañando la suba del resto de los precios de la economía, por eso no hay que hacer tanto foco en su valor. Somos más sensibles al movimiento del dólar por nuestra historia, pero todos los precios están escalando o, mejor dicho, el peso baja sobre el resto de los bienes y servicios. El dólar es uno más, todo está subiendo. Mientras siga la emisión, sigan las restricciones cambiarias, siga la inflación, el único camino que tendrá el tipo de cambio será este ritmo”, cerró Buteler.