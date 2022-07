Dólar hoy: Tras el discurso de Batakis, los dólares libres se tomaron un respiro

Luego de que la ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció un conjunto de medidas para llevar certeza a los inversores sobre la hoja de ruta económica del Gobierno, los dólares libres reaccionaron a la baja y se alejaron de las cotizaciones nominales récord. Batakis habló esta mañana antes de la apertura de los mercados y el foco de su discurso estuvo puesto en la austeridad fiscal, en alcanzar tasas de interés reales positivas y en el cumplimiento de las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El dólar blue se vendió en las cuevas de la City porteña a $268, $5 más abajo que en el cierre previo (-0,9%). La caída se dio luego de haber escalado $16 durante el viernes, jornada en la que había alcanzado el valor más alto del que se tenga registro. No obstante, el paralelo aún se encuentra $29 más arriba del 1° de julio, un día antes de que Martín Guzmán renunciara a su cargo como titular del Palacio de Hacienda.

La misma dinámica se replicó en los tipos de cambio financieros. El dólar MEP, herramienta que se volvió popular entre los argentinos en los últimos tres años para sortear las restricciones cambiarias y comprar billetes estadounidenses de manera legal, se vendió a $283,91. Fue una caída diaria de $2,5 (-0,8%).

En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL), instrumento financiero que permite girar la divisa estadounidense fuera de la Argentina, se ofreció a $297,49. Significó una baja de $3,5 frente al viernes pasado (-1,1%), cuando llegó a superar la barrera de los $300.

“Es más importante lo que no anunció Silvina Batakis y se esperaba -como medidas en contra del CCL o un desdoblamiento cambiario-, que lo que anunció. Fueron medidas mayormente en el frente fiscal. Por el momento, el contado con liqui reaccionó bajando [inicialmente] casi $8″, indicó Manuel Carpintero, portfolio manager de Nash Inversiones.

“El anuncio de la ministra de Economía ayuda, pero no es muy contundente como lo que podría necesitar el mercado”, resumió, por su parte, el economista Jorge Neyro. Según el experto, el discurso de la funcionaria “cambió de tono” con respecto a lo que venía diciendo Martín Guzmán y mostró una mayor preocupación por el frente fiscal, razón por la cual anunció medidas relacionadas con el manejo de la caja y las contrataciones en el sector público. Si bien son necesarias, Neyro remarcó que “tienen un impacto limitado” en el corto-mediano plazo.

Casa de cambio en la City porteña PATRICIO PIDAL/AFV

“Son medidas con mayor racionalidad fiscal, pero que no van a cambiar drásticamente el gasto público. Además, Batakis habló de la administración del tipo de cambio multilateral y el mercado paralelo de cambios, que es muy difícil de creer. Continúa con el discurso de minimizar los movimientos en el mercado no oficial de cambios; eso no contribuye porque no aborda los desequilibrios en las cuentas externas”, completó.

Por su parte, el Banco Nación ofreció el tipo de cambio oficial minorista a $134,25, lo que significa una suba de $1 en comparación con el cierre anterior (+0,8%). El dólar “solidario”, que tiene un recargo del 30% por el impuesto PAIS y otro 35% a cuenta de Ganancias, alcanzó los $221,51.

El dólar oficial mayorista, cuya cotización está atada a los controles que mantiene vigentes el Banco Central (BCRA), se vendió a $127,35. Fueron $0,55 más arriba que el cierre previo (+0,4%), un ajuste acorde al fin de semana. Así, la brecha con el blue se posicionó en un 110%; con el CCL, la diferencia fue del 133%.

Riesgo país, bonos y acciones

El riesgo país se posicionó en los 2667 puntos básicos, un avance de 19 unidades en comparación con el cierre previo (+0,7%). Desde que empezó el año, el índice elaborado por el JP Morgan acumuló un alza de 962 puntos (+57,2%), de los cuales 293 se sumaron en la última semana (el 30% del recorrido total).

Esta suba se dio como consecuencia de la caída de los bonos del último canje de deuda. En el exterior presentaron un rojo de hasta un 3,5% (GD35D), mientras que a nivel local la merma se profundizó hasta un 4,3% (GD35).

“El mercado pide certidumbre y políticas económicas concretas a la nueva ministra. Luego de las declaraciones de la mañana, pocos drivers tendrán los bonos soberanos para pricear de aquí en adelante, con todas las variables macroeconómicas deterioradas y la falta de diagnóstico por parte de la coalición gobernante. La sola declaración de intención de cumplimiento con el FMI no le alcanza a un mercado incrédulo, que tomará nota”, consideraron desde Porfolio Personal de Inversiones (PPI).

En línea con la baja que presentaron las principales bolsas del mundo, el S&P Merval operó en las 104.431 unidades (-1,3%). Al observar el panel con las principales compañías, los mayores descensos fueron para Cresud (-3,9%), el Banco Macro (-3,4%), Bolsas y Mercados Argentinos (-2,8%) y Pampa Energía (-2,8%).

En la bolsa de Nueva York, la mayoría de las acciones argentinas (ADR) cotizaron en terreno negativo, sobre todo los papeles de Mercado Libre (-6,9%), Cresud (-5,1%), Globant (-4,3%), e YPF (-4,1%).