Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 12 de agosto, minuto a minuto
La divisa oficial operó a $1515 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotizó a $1550 para esa operación; qué pasó con el MEP y el CCL
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1470,00Venta$1520,00
Dólar blue
Compra$1503,50Venta$1550,00
Dólar tarjeta
Venta$1976,00
Dólar CCL
Venta$1610,41
Dólar MEP
Venta$1523,84
Dólar mayorista
Venta$1492,18
Euro
Compra$1720,00Venta$1780,00
El dólar minorista se comercializó a $1515 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1550 para la misma operación. Cómo se comportaron los dólares financieros y a cuánto llegó el riesgo país.
Cómo comprar dólares por home banking
- Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
- Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
- Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
- Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.
Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares
Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$64.192,21. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del martes 11 de agosto a $1465 para la compra y $1515 para la venta.
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