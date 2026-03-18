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Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este miércoles 18 de marzo

Ayer, la divisa oficial cerró a $1415 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1435 para la misma operación

A cuánto está el dólar hoy
A cuánto está el dólar hoyShutterstock

Cotización del dólar de hoy

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró el martes a $1365 para la compra y a $1415 para la venta.

Por Iñaki Zubiaur
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