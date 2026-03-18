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Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este miércoles 18 de marzo
Ayer, la divisa oficial cerró a $1415 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1435 para la misma operación
Ayer, la divisa oficial cerró a $1415 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1435 para la misma operación
Compra$1365,00Venta$1415,00
Compra$1415,00Venta$1435,00
Venta$1839,5
Venta$1480,84
Venta$1404,33
Venta$1397,00
Compra$1560,00Venta$1660,00
La divisa minorista cerró el martes a $1365 para la compra y a $1415 para la venta.