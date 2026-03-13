Dólar y mercados: por el conflicto en Medio Oriente, el petróleo cotiza arriba de los US$100 y las acciones argentinas vuelven a caer mientras el peso se fortalece

La guerra en Medio Oriente sigue condicionando a mercados globales y consolida la presión sobre los suministros energéticos, con el precio del petróleo Brent por encima de los US$100. A nivel local, las acciones argentinas vuelven operar en baja, mientras el tipo de cambio local cae, a pesar de que el dólar estadounidense se fortalece a nivel global.

Este es el caso del dólar oficial minorista, que se desmarca de la volatilidad externa. Este viernes, se mantiene en las pantallas del Banco Nación a $1410 para la venta, equivalente a una caída de $5 frente al cierre anterior (-0,4%). Es el valor más bajo desde el 24 de febrero, antes de que comenzara el conflicto bélico.

Por su parte, el tipo de cambio mayorista opera a $1392,28, lo que representa una ligera baja diaria de $3,61 (-0,26%). Actualmente, marca una distancia del 16,9% frente al techo de la banda de flotación, que actualmente se ubica en $1627,97.

Los tipos de cambio financieros también operan prácticamente sin cambios. El dólar MEP cotiza en el mercado de capitales a $1413,32, una baja de $2,20 frente al cierre previo (-0,2%). Mientras tanto, el contado con liquidación (CCL) opera estable a $1457,29.

El Brent supera los US$100 el barril Seth Wenig - AP

“Desde el inicio del conflicto el tipo de cambio se apreció 0,7% a pesar del fortalecimiento del dólar a nivel global, y eso posiciona al peso como la segunda moneda emergente con mejor desempeño. El Banco Central (BCRA) continuó comprando dólares en el mercado de cambios sin pausa", plantearon desde Facimex Valores.

Mientras tanto, hoy la Bolsa porteña no logra escapar de los números en rojo que se registran a nivel global. El índice S&P Merval se ubica en las 2.663.285 de unidades, lo que representa una variación negativa del 1,2%. Dentro del panel de acciones líderes, las mayores bajas se registran entre las acciones de Banco Supervielle (-4,7%), BBVA (-4,1%), Aluar (-3,4%), Metrogas (-3,3%) y Loma Negra (-2,47%).

En Wall Street, el clima para las compañías argentinas que cotizan allí también es mayoritariamente negativo. Las caídas más significativas de la jornada se observan en los papeles de Banco Supervielle (-4,3%), BBVA (-3,5%), Loma Negra (-2,7%), Central Puerto (-1,7%) y Tenaris (-1,5%).

La inflación de febrero 2026 fue de 2,9%

En el mercado de renta fija, los bonos soberanos operan de forma dispar, dependiendo de la legislación. Mientras que los Bonares registran algunas subas de hasta 0,24% (en el caso del AL29D), los Globales se tiñen de rojo y caen hasta 2,04% (GD46D). Aun así, el riesgo país cede dos unidades y se sitúa en 566 puntos básicos (-0,35%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil.

“A nivel local, el impacto externo también se hace sentir, aunque hubo también novedades en el plano doméstico, en un contexto que muestra a las cuentas externas de Argentina mucho mejor paradas que durante el inicio de la guerra Rusia-Ucrania en 2022. La inflación núcleo volvió a acelerar en febrero y la licitación de deuda en pesos reflejó condiciones algo más holgadas de liquidez pero también demanda por CER", resumió Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.