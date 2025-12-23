El dólar mayorista se mantiene en $1450 y las acciones suben en la previa a las fiestas

El mercado cambiario mantiene la estabilidad sobre el cierre del año, en un contexto de intervenciones del Tesoro con venta de divisas para evitar volatilidad en el tipo de cambio. Hace días el dólar mayorista se mantiene fijo en torno a los $1450, mientras que en Wall Street espera la llegada del “rally de Santa Claus”, una dinámica que describe las suba en el precio de las acciones en el período de entre fiestas.

En la segunda rueda de la semana corta, el tipo de cambio oficial mayorista aparece en pantallas a $1450,26, con una caída de apenas $0,85 frente al cierre anterior (-0,06%). Se trata de la quinta rueda consecutiva en la que se mantiene en valores similares, a pesar de que las cotizaciones financieras se encuentran hasta $100 más arriba.

El dólar MEP se negocia en el mercado de capitales a $1490,29, con una caída de $2,77 frente al cierre anterior (-0,3%). En cambio, el contado con liquidación (CCL) avanza $5,07 y cotiza a $1547,59 (+0,3%).

Por fuera de las pantallas, en la informalidad de las cuevas y arbolitos que operan en el microcentro porteño, el dólar blue se vende a $1505. Se trata del valor nominal más alto desde las elecciones legislativas de finales de octubre.

El dólar mayorista se mantuvo estable a $1450 durante las últimas cinco ruedas (Foto: FreeP¡CK)

“El agro liquidó muy poco, unos US$ 27 millones, y parece que no hubo mucha intervención. Sí podemos confirmar que la semana pasada el Gobierno estuvo activo para que el dólar no suba. El Banco Central (BCRA) intervino en dólar futuro y el Tesoro vendió dólares”, señaló Fernando Marull, economista de FMyA. En números, el jueves 18 de diciembre los depósitos del Tesoro cayeron US$185 millones, a US$1836 millones.

Ante ese escenario, pese a que la segunda quincena de diciembre se caracteriza por tener una mayor demanda por el cobro del aguinaldo y hace subir a las cotizaciones, el dólar oficial minorista permanece estable a $1475 en las pizarras del Banco Nación. El precio promedio en el resto de las entidades financieras es de $1475,41, según el relevamiento diario que realiza el BCRA.

A nivel internacional, el mercado está a la espera de la llegada del rally de Santa Claus, un fenómeno histórico que hace subir a las acciones en las últimas cinco ruedas del año y en las dos primeras del año siguiente. Aunque este martes no se ve reflejado en los principales índices accionarios de Estados Unidos, el verde sí llega hasta las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York: los papeles de Central Puerto trepan 2,2%, seguidos por los de Banco Supervielle (+1,4%) y Loma Negra (+1,3%).

La Bolsa porteña en tanto avanza 1,2%, hasta cotizar en 3.173.625 unidades (US$2049 al ajustarse por el dólar contado con liqui). En el panel principal, se destacan las acciones de Loma Negra (+2,3%), Grupo Financiero Galicia (+2,1%) y Central Puerto (+2,1%).

"El más robusto de la historia": Caputo defendió el plan económico del Gobierno

“El mercado opera con cautela, tanto en renta variable como en renta fija. Es una semana atravesada por definiciones políticas vinculadas al posible avance del Presupuesto 2026 y por el parate que impone el feriado de Navidad, con menos volumen“, dijo Ignacio Morales, chief investment officer de Wise Capital.

Los bonos soberanos en dólares este martes cotizan con variaciones mixtas. Por ejemplo, los Globales presentan subas del 0,54% (es el caso del título GD29D y GD30D) y caídas del 0,24% (GD35D). El riesgo país se mantiene en 570 puntos básicos, luego de que la semana pasada amagara con tocar mínimos de 2018 para rebotar al final del día.

“Tanto los bonos como las acciones siguen en precios máximos de 2025. Para los bonos, se está esperando saber cómo pagará el Gobierno los vencimientos del próximo 9 de enero. Aún resta saber si los US$2400 millones que faltan serán vía repo con bancos o vía colocación de deuda externa. Cuando se apruebe el Presupuesto 2026 o se anuncie alguna forma de pago, puede haber algún rebote”, agregó Marull.

Al respecto, esta mañana el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que desde el Gobierno “tratarán” de que no haya una emisión de deuda en Wall Street para pagar los vencimientos de enero. “El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí“, dijo en la red social X.