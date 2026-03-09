Son argentinos y pasaron de lavar ropa en el microcentro a construir un hotel de lujo con forma de serpiente en la Patagonia

Los expertos del real estate continúan siendo los referentes del sector. Pero, cada vez hay más jugadores nuevos que, casi sin quererlo, se introducen en ese mundo. A base de prueba y error, surfean las modas, detectan las oportunidades y tantean si tienen un lugar dentro del ecosistema de alquiler, venta y desarrollo de viviendas.

Este fue el caso de Sebastián Antich y Nery Aimale, dos emprendedores argentinos que ingresaron de manera inesperada al negocio de los alquileres y la hotelería.

“Somos pareja desde hace 11 años, y trabajamos juntos desde el minuto cero”, cuentan.

Su primer emprendimiento nació en la ciudad de Barcelona, España, más por necesidad que por planificación. “Fuimos a estudiar y teníamos únicamente visa de estudio que no nos permitía trabajar”, recuerdan. Para poder costear el alquiler subalquilaron cuatro habitaciones del departamento en el que vivían. “Viendo que funcionaba, empezamos a hacer lo mismo con otros departamentos”, agregan.

Cuando regresaron a la Argentina, para casarse y después volver a España, tuvieron una revelación: “La oportunidad estaba en Buenos Aires”. Aunque el negocio en la ciudad europea seguía en marcha, las nuevas restricciones del gobierno catalán para combatir los alquileres temporarios complicaron el escenario. “En Barcelona estaba cada vez más complicado y acá, cada vez más fácil”.

En el 2019 se instalaron definitivamente en la ciudad de Buenos Aires y su proyecto dio un salto inesperado: “Llegamos a administrar más de 80 departamentos”. Con el crecimiento de la demanda, se les dificultó su logística. “Lavábamos las sábanas de todas las unidades en casa, no daba para más”, recuerdan.

Para seguir creciendo debían invertir, y encontraron el lugar ideal para hacerlo. Un espacio de dos plantas: en un piso instalar un lavadero para las sábanas y en el otro, la administración. Compraron un loft en el microcentro y, sin saberlo, su inmueble se convertiría en el propulsor de sectores desconocidos para ellos.

Tiempos de reinvención

“El día que íbamos a inaugurar se decreta la cuarentena. Invertimos todos nuestros ahorros y nos quedamos con cero ingresos” relata Nery. Lejos de bajar los brazos, una vez más, encontraron la solución: utilizaron las máquinas de lavado industriales para crear un lavadero de ropa abierto al público. El servicio fue utilizado por los vecinos del barrio durante la pandemia y les funcionó para sobrevivir durante una época difícil. Sin embargo, “no nos representaba”.

Con la flexibilización de las restricciones tuvieron una nueva idea: abrir un restaurante. En pocos años pasaron del hospedaje temporario -un rubro en el que se volvieron expertos a los golpes- a la gastronomía, un sector completamente nuevo para ellos.

En el sótano colocaron la cocina y las mesas en la vereda. Convocaron a chefs reconocidos y apostaron a una experiencia gastronómica, con menú cerrado y maridaje de vino, así nació Bocaabajo.bocaarriba. Las lavadoras, lejos de quedar como una anécdota, se transformaron en un sello distintivo: allí se fotografiaban los comensales, una de las claves de la viralización del local.

Por el restaurante pasaron personalidades como Ricky Sarkany. “Al segundo mes vino Tini Stoessel”, agregaron.

Aún sin renunciar a su sueño inmobiliario, notaron que el boom de los alquileres turísticos estaba desapareciendo: “La economía y el negocio de los Airbnb se empezó a complicar, bajaron los precios, la ley de alquileres fue malísima y se llenó de alquileres temporarios en Buenos Aires porque las personas no querían alquilar con contratos tradicionales y pasaban sus departamentos a temporarios”.

No todo pasa en Buenos Aires

Durante viajes que realizaron al interior del país detectaron nuevas oportunidades que combinaban sus dos expertices. “En Mendoza vimos experiencias gastronómicas similares a la nuestra que costaban US$200, en vez de US$50″, explican. Lo mismo ocurría con los alojamientos: “Un Airbnb en Buenos Aires costaba US$50 y en Mendoza US$150″.

Tras analizar esta tendencia y las diferentes provincias del país, concluyeron que Mendoza es un mercado saturado, pero Villa La Angostura los conquistó de inmediato.

Un hotel en proceso

La Patagonia argentina continúa posicionándose como uno de los destinos más elegidos por los viajeros nacionales e internacionales que buscan naturaleza, tranquilidad y propuestas al aire libre. Dentro de este mapa, la ciudad de Villa La Angostura, ubicada en Neuquén y sobre el lago Nahuel Huapi, se consolida como uno de los puntos más convocantes del país.

La combinación entre su ubicación privilegiada y su “espíritu de pueblo” es lo que inspiró a la pareja a desarrollar el proyecto hotelero con una distintiva forma de serpiente en su arquitectura.

Eligieron un terreno de 3739 m² en el barrio de Calfuco, atravesado por un arroyo, rodeado de bosque nativo y a 30 metros de la ruta 40. “El primer terreno que fuimos a ver nos enamoró”, aseguran.

No quieren otro hotel del montón. Su objetivo es levantar una edificación sustentable “que respete el entorno”. Junto con los estudios de arquitectura Del Puerto Sardin y Berson, diseñaron una estructura en zigzag que imita “un animal que se va metiendo en el bosque esquivando árboles”.

Su sueño está cada vez más cerca, con un espacio que combina la gastronomía, las experiencias y los hospedajes. La apertura del Hotel UMA será escalonada: en 2026 abrirán el restaurante, el spa y cinco habitaciones. Ocho meses después planean habilitar otras cinco unidades, y finalmente estará completamente operativo en el verano del 2028.