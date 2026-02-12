El mercado, tras la reforma laboral: cómo responden el Merval y el dólar hoy

El Gobierno anotó la primera victoria legislativa en el Congreso, luego de que el proyecto de reforma laboral obtuviera media sanción. A eso se le suma que el Banco Central (BCRA) hizo ayer la mayor compra de reservas desde marzo del año pasado, un combo de noticias que empuja al riesgo país a perforar nuevamente los 500 puntos básicos, mientras que los dólares encaran la sexta rueda consecutiva a la baja.

En las primeras negociaciones del día, el dólar oficial minorista aparece en las pizarras del Banco Nación a $1415, una caída de $5 frente al cierre anterior (-0,4%). Se trata de un valor nominal que no se veía desde mediados de noviembre del año pasado. El precio puede variar de un banco a otro, razón por la cual la cotización promedio del mercado es de $1418,59, según el relevamiento que realiza diariamente el BCRA.

La dinámica se repite con el tipo de cambio oficial mayorista, que cotiza a $1392, equivalente a una caída diaria de $12,43 (-0,88%). Frente al techo de la banda de flotación, que se ubica en $1583,39, hay una distancia de $191,39 (13,7%). Es la brecha más grande desde julio del año pasado.

“Hay emisiones corporativas que liquidan divisas, ingresos de a poco de la cosecha fina, y la soja de segunda que -aunque no será récord- comenzará a aportar en unos 90 días. Además, el BCRA compró US$1900 millones en lo que va de 2026. Claramente, la ventana es de carry, o sea, aprovechar tasas en pesos con tipo de cambio planchado y a 12% de la banda superior", enumeró Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

El dólar oficial toca el valor más bajo desde noviembre Archivo

Con todas esas razones de fondo, los tipos de cambio financieros también tienden a la baja. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1422,52, una caída de $9,16 frente al cierre del miércoles (-0,6%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1471,37, un retroceso diario de $4,46 (-0,3%).

Por fuera de las pantallas, en la informalidad de las cuevas que operan en la City porteña, el dólar blue se negocia a $1440. Es la única cotización que sube, con un avance de $5 frente al cierre previo (+0,3%).

“Hay dos razones principales por las que está bajando el dólar. La primera es que tanto empresas como provincias están trayendo dólares del exterior a la Argentina. Desde octubre, después de las elecciones, muchas consiguieron financiamiento afuera y el Gobierno las obliga a liquidar el 90% de esos dólares durante los primeros seis meses. Eso genera un fuerte ingreso de divisas. El segundo punto es que hoy no hay instrumentos en dólares que ofrezcan rendimientos tan atractivos como antes, entonces muchos inversores optan por venderlos para pasarse a pesos y buscar mayor rendimiento", coincidió Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold.

Por otra parte, el riesgo país responde al avance que tuvo la reforma laboral en el Congreso y arranca la jornada en 497 puntos básicos, unas nueve unidades menos que el cierre anterior (-1,8%). Esto es consecuencia de la suba que presentan los bonos soberanos en dólares, con avances del 0,47% para los Bonares (AL41D) y del 0,78% entre los Globales (GD29D).

Con el apoyo de aliados, el Gobierno consiguió la aprobación de la Reforma Laboral

“La deuda soberana ya ajustó su retorno de la inversión (TIR) y la compresión que falta debería venir de la mano de un driver importante que todavía no está claro. No creemos que la reforma laboral sea ese catalizador, pero ayuda. Lo mismo sucede con las acciones, la posible reclasificación de mercado todavía está lejos. Por ahora, el único motivo de compresión de riesgo seguirá de la mano de compras de dólares del Central. La pregunta es si la inflación acelerando dará motivos para desacelerar la incipiente remonetización", completó.

Sin embargo, la Bolsa porteña sigue con la racha de números negativos, a pesar de haber operado con algunas subas en las primeras operaciones de la rueda. El índice accionario S&P Merval retrocede 0,9% y cotiza en 2.991.039 unidades, equivalentes a US$2041 al ajustar por el dólar CCL (-0,1%). En el panel principal, las mayores bajas del día son para Banco Supervielle (-2,3%), Loma Negra (-2,2%) y Pampa Energía (-2,1%).

A pesar de que los principales índices accionarios de Estados Unidos operan ligeramente en terreno positivo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) vuelven a teñirse de rojo. Los papeles de Globant se hunden 10,8%, Telecom Argentina cae 8,1% y Banco Supervielle, un 3,2%.

“El contexto global está bien, el Central compra reservas, el dólar está tranquilo, el riesgo país volvió a bajar. Creo que tarde o temprano las acciones van a levantar un poco, como pasó hace un mes, que el BCRA compraba y los bonos no levantaban. No se espera que vuelen como en el pasado, ya están en otras valuaciones, valen el doble o el triple que hace un par de años atrás. La actividad está un poco más lenta, lo que también afecta, pero creo que el contexto favorable se va a reflejar en las acciones”, dijo Fernando Marull, economista de FMyA.