Cencosud designa a Dolores Fernández Lobbe como nueva gerente general en la Argentina

Cencosud confirmó un nuevo movimiento dentro de su conducción regional. Tras la sorpresiva salida de Diego Marcantonio, el grupo de capitales chilenos -dueño de Jumbo, Disco, Easy y Unicenter- ya definió a su nueva gerente general en la Argentina.

Se trata de Dolores Fernández Lobbe, quien hizo escuela en Walmart y vuelve a tomar una posición en el país después de cuatro años en México: se incorporará el 1° de marzo y reportará directamente a Rodrigo Larraín, CEO del grupo. Tendrá bajo su órbita la estrategia local en un contexto de consumo todavía debilitado, con la mirada puesta en el crecimiento y en la innovación.

Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina, Fernández Lobbe cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector retail y consumo masivo, una carrera que la llevó a ocupar posiciones de liderazgo tanto en la Argentina como en México.

Diego Marcantonio dejará la compañía el 1° de abril

Trabajó durante siete años en Falabella y durante 15 años formó parte de Walmart. En la cadena con casa matriz en Estados Unidos asumió diferentes posiciones directivas y llevó el rol de gerente general para la Argentina hasta 2021, cuando la empresa vendió las operaciones en el país al grupo GDN, dueña de la cadena ChangoMas. Desde entonces y hasta julio de 2025, ejerció como vicepresidente de Compras en Walmart México.

“Estamos convencidos de que la experiencia y liderazgo de Dolores serán un aporte relevante para seguir fortaleciendo nuestra operación en el país y avanzar en nuestras prioridades estratégicas de crecimiento e innovación, en línea con nuestro propósito de servir de forma extraordinaria en cada momento”, señalaron desde Cencosud.

La designación se produce poco más de un mes después de conocerse la salida de Diego Marcantonio, quien había asumido la conducción local en marzo de 2023. El ejecutivo dejará definitivamente la compañía a fines de marzo de 2026, luego de acompañar un período de transición planificado para garantizar continuidad operativa y soporte a los equipos.

El cambio llega en un momento de inflexión para los negocios de Cencosud en la Argentina. El grupo de capitales chilenos se bajó hace unas semanas de la carrera para comprar Carrefour Argentina, pero unos meses antes había cerrado la adquisición del negocio local de la cadena mayorista Makro.

En paralelo, un mes atrás, Cencosud realizó en Buenos Aires su encuentro anual y anunció un plan regional de inversiones por US$600 millones para este año, aunque no precisó qué porcentaje de los fondos se destinará al mercado argentino. Se trató de la primera vez que el “Cenco Day” -el evento que reúne al management de la compañía y los principales inversores- se llevó a cabo fuera de Chile, en lo que puede ser visto como una señal de respaldo a la operación argentina.