El riesgo país superó los 1100 puntos básicos y toca el valor más alto en casi un año

Los resultados de las elecciones de Buenos Aires fueron un “cisne negro” que el mercado no vio venir y que no estaba puesto en precios. El nerviosismo de los inversores fue evidente: en la primera rueda de la semana, el dólar llegó a tocar el techo de la banda de flotación, algunas acciones llegaron a perder un cuarto de su valor de mercado y se confirmó esta mañana que el riesgo país superó la barrera de los 1100 puntos básicos. Si bien este martes los activos argentinos rebotan, están lejos de recuperarse del golpe histórico que sufrieron ayer.

Hoy se conoció que el riesgo país cerró en 1108 puntos básicos el lunes, lo que representó un salto de 102 unidades frente al cierre del viernes pasado (+22,4%). Nuevamente, el índice vuelve a tener cuatro dígitos, un número que le había costado perforar al Gobierno. Es el valor más alto desde el 10 de octubre del año pasado.

Estos valores vuelven a complicar los planes que tiene el Ejecutivo de financiarse en el mercado de deuda internacional. Este indicador mide la diferencia que pagan los bonos de mercados emergentes frente a los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados uno de los activos más seguros del mundo.

“Los bonos rinden casi 18%, cuando a principios de este año llegar a estar en zonas del 10% anual. De acá hasta octubre, vemos un mercado sumamente tenso, incluso cuando ya lo veníamos presionado antes. Va a estar muy complicado, va a ser una dinámica muy pesimista a la que imaginábamos de acá a 50 días, cuando son las elecciones de octubre. Veremos cómo reacciona el mercado durante los próximos días y semanas, si logra rebotar de estas caídas que parecieran exageradas, o si acentúa durante días”, dijo Félix Marenco, asesor financiero de Cocos Gold.

Los Bonos Globales tuvieron la segunda mayor baja diaria desde que salieron a cotizar, solo superado por el revés que tuvieron el 5 de julio de 2022, cuando renunció Martín Guzmán como ministro de Economía. Richard Drew - AP

El incremento que tuvo el riesgo país fue consecuencia del desplome que sufrieron los bonos Globales, con caídas que fueron de entre el 6% y 8% en el exterior. Se trató de la segunda mayor baja diaria desde que salieron a cotizar, solo superado por el revés que tuvieron el 5 de julio de 2022, cuando renunció Martín Guzmán como ministro de Economía. Este martes rebotan hasta 1,26% los títulos Bonares (es el caso del AL41D) y 4,85% los Globales (GD46D).

Los números en verde también vuelven a verse reflejados en la Bolsa porteña, la cual sube 1,4% y cotiza en 1.757.918 unidades (US$1220). Sin embargo, ayer marcó una baja del 16,7% en dólares, lo que significó la tercera caída más grande de los últimos diez años y la séptima en lo que va del milenio.

En el panel principal, conformado por las empresas con mayor volumen de operaciones, se destacan los papeles de Grupo Financiero Valores (+4%), Transportadora de Gas del Sur (+3,6%), Irsa (+3,6%), Pampa Energía (+3,3%) y BYMA (+2,5%).

“La rueda de ayer trae recuerdos del derrumbe de agosto de 2019, a pesar de su mayor moderación. En aquel día, el Merval corrigió un 50% y el dólar subió 30% en tres ruedas. Y, al igual que ayer, la explicación provino de un resultado electoral desfavorable que pone en duda la sostenibilidad de un rumbo económico promercado”, recordaron desde Delphos Investment.

Expectativas por los mercados

También tienden al alza las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, que durante la rueda anterior tuvieron pérdidas del 24%, sobre todo en el sector financiero. Este martes, los papeles de Transportadora de Gas del Sur trepan 4,7%, seguidos por Edenor (+4,1%), Pampa Energía (+3,8%), Irsa (+3,5%) y Banco Supervielle (+3,5%).

“Lógicamente, el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires no estaba puesto en precios, por lo menos este nivel de resultado. Si uno veía la evolución del mercado durante las últimas semanas, incluso en los últimos dos meses, se notaba que el mercado estaba un poco expectante de este resultado y también del de octubre, desprendiéndose de todos los títulos argentinos. Inversores que querían primero ver, para después pagar, y no pagar para ver. Esa es la realidad. Evidentemente, este resultado fue mucho más sorprendete de lo que cualquiera se imaginaba", sumó Marenco.



