El riesgo país vuelve a caer y ya está debajo de los 480 puntos

Desde que el Banco Central (BCRA) empezó a comprar reservas todos los días, el riesgo país respondió a la baja y tocó valores que no se veían hace siete años y medio. La tendencia vuelve a repetirse este jueves y, lentamente, la Argentina busca converger con el resto de los países de América Latina.

En las primeras negociaciones del día, el riesgo país se ubica en 479 puntos básicos, equivalente a una caída de cinco unidades frente al cierre anterior (-1%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. Es el registro más bajo desde el 8 de junio de 2018, cuando el índice cerró en 476 puntos.

“La racha sostenida de compras de dólares del Central desde principios de enero empezó a traducirse en una mayor confianza del mercado en la sostenibilidad del programa, lo que explica la notable compresión del riesgo país en las últimas ruedas. En este contexto, el retorno de Ecuador al mercado de deuda, emitiendo bonos internacionales por primera vez desde 2019, generó expectativas de que la Argentina siga sus pasos en el corto plazo”, dijo Mariano Ortiz Villafañe, chief economist de Aldazabal y Cia.

El índice que elabora el JP Morgan mide la diferencia de tasa que tienen que pagar los bonos emergentes frente a los títulos del Tesoro de Estados Unidos. A días de terminar el mes de enero, acumula una baja de 92 puntos básicos (-16,1%).

Ranking riesgo país regional. Fuente: Banco Central de República Dominicana

De esta manera, el riesgo argentino empieza a normalizarse, luego de haber tenido picos de hasta 2900 puntos básicos en julio de 2022, tras la renuncia del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. A modo de comparación, el riesgo latinoamericano promedio es de 286 puntos básicos, con valores de 68 puntos básicos para Uruguay o de 90 puntos para Chile.

Con un viento más favorable para toda la deuda emergente en general, hoy los bonos soberanos argentinos vuelven a teñirse de verde. Los Bonares presentan subas del 0,32% (AE38D) y entre los Globales alcanzan el 0,84% (GD46D).

La Bolsa porteña también opera ligeramente en terreno positivo, con un avance del 0,6% durante la rueda, para cotizar en 3.249.460 unidades. En el panel principal, se destacan las acciones de Transener (+2,5%), Transportadora de Gas del Norte (+1,9%) y Banco Macro (+1,9%).

“En acciones, el tono también fue claramente positivo, con un rendimiento promedio semanal cercano al 5,3%. Hacia adelante, la sostenibilidad de este movimiento dependerá de que continúe la acumulación de reservas y se mantenga el flujo de dólares en los próximos meses, factores que el mercado hoy está empezando a pricear de forma más constructiva", sumó Isabel Botta, product manager en Balanz.