Eliminan restricciones: el Gobierno busca atraer a inversores del exterior

El Gobierno busca atraer a los inversores del exterior. Con el objetivo de conseguir financiamiento y así sumar reservas internacionales, el Banco Central (BCRA) eliminó la permanencia mínima que debían cumplir los inversores no residentes, luego de “estudiar los riesgos macroprudenciales”. Se trata de una decisión que, para analistas, el Gobierno tendrá que seguir con cuidado para evitar tensiones cambiarias.

A partir de ahora, los inversores extranjeros podrán invertir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) o en colocaciones primarias del Ministerio de Economía con vencimientos superiores a seis meses, y retirar los dólares del país cuando quieran. La medida se dio a dos meses y medio de haber establecido un parking de seis meses.

“Se evaluaron los riesgos macroprudenciales y se decidió que están las condiciones para avanzar y flexibilizar los tiempos, siempre que su participación sea en instrumentos de más de seis meses”, explicó este lunes Santiago Bausili, presidente del Banco Central. Además, este lunes se anunció que el Tesoro incorporará a partir de este mes el cronograma de licitaciones de títulos públicos para todo el año, con la opción de suscripción directa en dólares, tanto para los residentes como los no residentes. El límite serán US$1000 millones mensuales.

Para Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas, con esta medida el Gobierno busca dar certidumbre para el acceso al mercado de cambios y, al mismo tiempo, generar un flujo positivo de oferta neta. Para el analista, el riesgo no es tanto por la regulación, sino en la apuesta al peso.

El Banco Central busca sumar reservas

“Pero con estas tasas y la expectativa de devaluación futura, creo que está más que compensado. El buen resultado de la operación de la semana pasada lo confirmaría (por el Bonte 30). Sumado a que se avanza en el proceso de baja de tasa de inflación, hacia una menor nominalidad. No veo por ahora el riesgo de un caudal tal que genere presiones a la baja sobre el tipo de cambio”, analizó.

Para Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, “no hay que perder el norte” de que el objetivo del oficialismo es sumar reservas internacionales sin emitir ni generar grandes variaciones en la base monetaria ampliada. “Ahora, el control va a pasar sí o sí por agregados monetarios”, agregó. Sin embargo, sumó que la remonetización de la economía “es un proceso y no un cambio brusco” luego de las medidas, por lo que si se necesitan acumular divisas solo contra demanda de dinero genuina, se tiene que recurrir al mecanismo de colocación de deuda.

En primer lugar, podrá ser para no residentes, como fue el Bonte 2030 o similar. En este caso, está más asociado al ingreso de capitales netamente financieros en instrumentos líquidos y, además, con un put de salida anticipada, como fue el caso del Bonte 30. La segunda alternativa es colocar deuda para residentes con plazos mayores a un año, más asociado a una “remonetización vía argendólares”.

“Si nos situamos en el primer caso, la experiencia pasada nos debería haber ensañado algunas cosas. Hay herramientas que se llaman macroprudenciales y que el Banco Central no debiera dejar de analizar. En el pasado reciente, a partir del 2018, vimos cómo la apertura, sin ciertas regulaciones que hagan de amortiguador, pueden generar una fuerte crisis cambiaria. En la literatura: crisis en la balanza de pagos. En la actualidad, las condiciones son muy diferentes, en particular la deuda en poder de residentes disminuyó notoriamente. Hay margen para testear el mercado internacional. Pero no hay margen para repetir errores”, completó.

El Bonte 2030 fue el primer testeo del mercado internacional Matt Slocum - AP

Más allá de eso, Camusso resaltó que el ingreso de capitales del exterior no solo depende de este tipo de medidas, sino que también el riesgo país tendría que bajar hacia los 500 puntos básicos. “Es recuperar el status perdido en el pasado como mercado emergente", aclaró. Actualmente, el índice elaborado por el JP Morgan se ubica 686 en puntos básicos.

“Se flexibilizaron ciertas normas para este tipo de inversores. Esta es una forma de sumar reservas netas, aunque deberá seguirse con el sendero de normalización macro para evitar tensiones nominales, ya que tras la flexibilización, esos potenciales nuevos inversores no residentes podrían cerrar posiciones con mayor facilidad”, consideró Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.