Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 21 de mayo
La moneda europea se ofrece este jueves 21 de mayo a un precio de $1570 para la compra y $1670 para la venta, según lo informado por el Banco Central
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El euro opera hoy, 21 de mayo, a $1570 para la compra y $1670 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del jueves 21 de mayo
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1370 para la compra y $1420 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1410 para la compra y $1430 para la venta, que lo posiciona 2,92 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
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