Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 26 de febrero
La moneda europea se ofrece este jueves 26 de febrero a un precio de $1600 para la compra y $1700 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 26 de febrero, a $1600 para la compra y $1700 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del jueves 26 de febrero
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1365 para la compra y $1415 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1415 para la compra y $1435 para la venta, que lo posiciona 3,66 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 25 de febrero
- 2
El gobierno de Kicillof aceptó un pedido de Tapia para frenar una investigación sobre los fondos de la AFA
- 3
Un ejecutivo y un magnate: Bioceres quedó envuelta en una batalla judicial con un pedido de quiebra pendiente
- 4
Champions League: Atalanta eliminó al Borussia Dortmund con un penal en la última jugada del partido