Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 10 de noviembre

El euro opera hoy, 10 de noviembre, a $1590 para la compra y $1690 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1650 para la compra y $1750 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 52,09 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del lunes 10 de noviembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1401,78 para la compra y $1454,66 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1395 para la compra y $1415 para la venta, que lo posiciona -0,48 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.