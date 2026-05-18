Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 18 de mayo
La moneda europea se ofrece este lunes 18 de mayo a un precio de $1570 para la compra y $1670 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 18 de mayo, a $1570 para la compra y $1670 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1590 para la compra y $1690 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del lunes 18 de mayo
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1370 para la compra y $1420 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1395 para la compra y $1415 para la venta, que lo posiciona 1,82 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
El pueblo que produce frutas tropicales gracias a que está colgado de una sierra
- 2
Emiratos Árabes rompe en varios frentes con Arabia Saudita y busca emerger como potencia hegemónica regional
- 3
Juan Cuattromo, presidente del Bapro: “No veo ni un rebote del crédito ni una baja de la mora”
- 4
La isla fantasma en la que se invirtieron US$12.000 millones en proyectos inmobiliarios