Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 11 de noviembre
La moneda europea se ofrece este martes 11 de noviembre a un precio de $1590 para la compra y $1690 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 11 de noviembre, a $1590 para la compra y $1690 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1620 para la compra y $1720 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 52,09 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del martes 11 de noviembre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1398,28 para la compra y $1450,65 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1405 para la compra y $1425 para la venta, que lo posiciona 0,48 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo
- 2
Imputaron al hermano de Emanuel Ginóbili por la muerte de 13 personas en el temporal de Bahía Blanca
- 3
Rating: Tarde o Temprano, el nuevo ciclo de María Belén Ludueña en eltrece, debutó en medio de un ajustado campo de batalla
- 4
A 19 familias: se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas tras una disputa