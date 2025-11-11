LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 11 de noviembre

La moneda europea se ofrece este martes 11 de noviembre a un precio de $1590 para la compra y $1690 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 11 de noviembre
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 11 de noviembre

El euro opera hoy, 11 de noviembre, a $1590 para la compra y $1690 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1620 para la compra y $1720 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 52,09 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del martes 11 de noviembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1398,28 para la compra y $1450,65 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1405 para la compra y $1425 para la venta, que lo posiciona 0,48 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
Más leídas
  1. Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo
    1

    Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo

  2. Imputaron al hermano de Ginóbili por la muerte de 13 personas
    2

    Imputaron al hermano de Emanuel Ginóbili por la muerte de 13 personas en el temporal de Bahía Blanca

  3. 3

    Rating: Tarde o Temprano, el nuevo ciclo de María Belén Ludueña en eltrece, debutó en medio de un ajustado campo de batalla

  4. Se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas tras una disputa
    4

    A 19 familias: se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas tras una disputa

Cargando banners ...