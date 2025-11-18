Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 18 de noviembre

El euro opera hoy, 18 de noviembre, a $1555 para la compra y $1655 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1580 para la compra y $1680 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 48,74 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del martes 18 de noviembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1371,20 para la compra y $1422,09 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1415 para la compra y $1435 para la venta, que lo posiciona 3,19 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.