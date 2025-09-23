LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 23 de septiembre

La moneda europea se ofrece este martes 23 de septiembre a un precio de $1600 para la compra y $1700 para la venta, según lo informado por el Banco Central

LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 23 de septiembre
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 23 de septiembre

El euro opera hoy, 23 de septiembre, a $1600 para la compra y $1700 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1685 para la compra y $1785 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 53,04 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del martes 23 de septiembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1383,34 para la compra y $1438,30 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1455 para la compra y $1475 para la venta, que lo posiciona 5,18 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
