Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 15 de abril
La moneda europea se ofrece este miércoles 15 de abril a un precio de $1555 para la compra y $1655 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 15 de abril, a $1555 para la compra y $1655 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del miércoles 15 de abril
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1335 para la compra y $1385 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1390 para la compra y $1410 para la venta, que lo posiciona 4,12 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
Violentos incidentes cerca de la Gobernación, mientras Kicillof protestaba con intendentes en Buenos Aires
- 2
Por qué el precio del usado se convirtió en el nuevo problema del mercado inmobiliario: “Tiene un atraso de casi el 30%”
- 3
Massimo Faggioli: “Para Trump el Vaticano debe someterse a su mesianismo político”, pero León XIV “sacó sus garras”
- 4
Milei: cuando toca la mala hora