LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 20 de mayo

La moneda europea se ofrece este miércoles 20 de mayo a un precio de $1570 para la compra y $1670 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 20 de mayo
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 20 de mayo

El euro opera hoy, 20 de mayo, a $1570 para la compra y $1670 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.

Cotización del DÓLAR del miércoles 20 de mayo

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1370 para la compra y $1420 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1415 para la compra y $1435 para la venta, que lo posiciona 3,28 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
Más leídas
  1. Revelaron las condiciones que Ancelotti le puso a Neymar para llevarlo al Mundial con Brasil
    1

    Revelaron las condiciones que Carlo Ancelotti le puso a Neymar para llevarlo al Mundial con Brasil

  2. A 50 años del almuerzo de Jorge Luis Borges y Ernesto Sabato con Videla en la Casa Rosada
    2

    A 50 años del almuerzo de Jorge Luis Borges y Ernesto Sabato con Videla en la Casa Rosada

  3. El Sanatorio Finochietto cerró su servicio de maternidad: dio de baja obstetricia y neonatología
    3

    El Sanatorio Finochietto cerró su servicio de maternidad: dio de baja obstetricia y neonatología

  4. La guerra contra Irán dejó al descubierto uno de los mayores puntos débiles del Pentágono
    4

    La guerra contra Irán expone las fallas estructurales del complejo industrial-militar de EE.UU.