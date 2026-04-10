Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 10 de abril
La moneda europea se ofrece este viernes 10 de abril a un precio de $1555 para la compra y $1655 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 10 de abril, a $1555 para la compra y $1655 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del viernes 10 de abril
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1355 para la compra y $1405 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1370 para la compra y $1390 para la venta, que lo posiciona 1,11 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
Cuánto cobran de sueldo los empleados bancarios en abril de 2026
- 2
Propofest: “Tati” y “Fini” ingresaron primero en el departamento y un testigo dijo haber visto a una de ellas manipular el celular de Zalazar
- 3
El Vaticano frenó el proceso que había iniciado para declarar santo al obispo Jorge Novak
- 4
El inesperado tiro de Xander Schauffele en Augusta que terminó dentro de la bolsa de una espectadora