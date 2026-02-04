Las acciones argentinas caen 4%, pero el riesgo país vuelve a perforar los 500 puntos

Las acciones argentinas caen 4% en la Bolsa de Nueva York, aunque el riesgo país cede y vuelve a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos. Este miércoles los activos argentinos se ven arrastrados por la tendencia negativa que hay a nivel global, en una rueda marcada por el nerviosismo alrededor de la inteligencia artificial, mientras que a nivel local siguen las tensiones en torno al índice de inflación.

En la tercera rueda de la semana, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) operan en terreno negativo, en línea con los principales índices de Estados Unidos. Los papeles de BBVA retroceden 4,6%, seguidos por los de Banco Macro (-4,3%), Edenor (-3,9%) y Central Puerto (-3,4%).

El rojo también se replica en la Bolsa porteña, aunque en menor medida. Este miércoles, el S&P Merval cede 0,2% y cotiza en 3.033.062 unidades, equivalentes a US$2030 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-0,2%). En el panel principal, caen BBVA (-2,6%), Telecom Argentina (-2,1%) y Central Puerto (-1,6%).

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1447,87, equivalente a una suba diaria de $2,33 (+0,16%). Actualmente, se prevé un techo de la banda cambiaria en $1570,95, mientras que el piso ya toca los $889,75.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista se mantiene estable a $1465. El precio puede variar de un homebanking al otro, por lo que el precio promedio del mercado es de $1467,70, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

El dólar atraviesa otra rueda de calma, a pesar de la demanda de comienzo de mes y las compras del BCRA Freepik

El dólar MEP se negocia a $1457,83 en el mercado de capitales, una caída de $2,55 con respecto al cierre anterior (-0,2%). En cambio, el contado con liquidación avanza $3,47 y aparece en pantallas a $1496,51 (+0,2%).

“La estabilidad cambiaria en las primeras dos ruedas de febrero es una señal positiva, al considerar que el BCRA compró US$96 millones en el mercado de cambios, con un acumulado en el año de US$1254 millones. Y que, a comienzos del mes, suele subir la demanda minorista de dólares tras el cobro de salarios para afrontar los vencimientos de las tarjetas por consumos realizados en el exterior", destacaron desde Facimex Valores.

Postergan la aplicación de la nueva medición de la inflación

“Luego del cierre de ayer, presentó resultados AMD, superando expectativas y elevando perspectivas. Pero la ansiedad por la inteligencia artificial y la competencia entre los diseñadores de chips estarían ganando la pulseada“, señalaron desde Delphos Investment. Hoy, la acción de AMD cae 14%, mientras que el índice tecnológico Nasdaq retrocede 1,5%.

En cuanto a los bonos soberanos, esta rueda los títulos presentan variaciones mixtas, dependiendo de la curva de vencimientos. Entre los Globales, se observan subas del 0,40% (GD38D) y caídas de hasta 0,30% (GD29D). Aun así, el riesgo país baja cuatro unidades y se ubica en 499 puntos básicos (-0,8%), según las pantallas de Rava Bursátil.

“Si en febrero la Argentina sigue comprando reservas sin presionar el techo de la banda y, al mismo tiempo, mantiene el superávit fiscal, la dirección del riesgo país debería seguir siendo a la baja. Esa es la parte que depende de la política local. De todos modos, la mejora se explica en torno a un 70% por factores internos y un 30% por el contexto global, por lo que no depende exclusivamente de las decisiones domésticas", explicó Emilio Botto, jefe de estrategia de Mills Capital Group.