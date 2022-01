Oficial: una comunicación que pasó casi desapercibida reanuda una vieja práctica para comprar dólares

La noticia pasó desapercibida, incluso para los propios cambistas. En noviembre, las casas y agencias de cambio fueron habilitadas a operar con normalidad -teniendo en cuenta las limitaciones del cepo-, sacándoles de encima la obligatoriedad de vender exclusivamente moneda limítrofe. Pero hasta diciembre, hubo locales que decidieron permanecer cerrados hasta corroborar que la información era cierta.

El jueves 11 de noviembre, tres días antes de las elecciones generales, el Banco Central (BCRA) publicó la Comunicación A7398. En ella, se permitió que los bancos y empresas que prestan servicios vinculados puedan brindar atención presencial al público sin turno previo. Pero más importante aún: también habilitó a las casas y agencias de cambio autorizadas a que vendan “cualquier moneda extranjera que deseen”, incluso dólares y euros. ”Quisieron que la comunicación pasara desapercibida”, agregó un negociante, que prefirió el anonimato.

Fuentes cercanas a la entidad que conduce Miguel Ángel Pesce respondieron que “no hubo cambios” sobre la operatoria de las agencias en los últimos dos años y que pueden intercambiar cualquier moneda. Sin embargo, durante la pandemia de coronavirus, no fue así en la práctica.

En marzo de 2020, las agencias de cambio, como cualquier otro comercio, tuvieron que cerrar sus puertas al público por la emergencia sanitaria. Recién en diciembre del año pasado el Banco Central les permitió volver a operar, pero con la condición expresa de que únicamente vendan moneda limítrofe. Eso sí: en ese entonces la Argentina tenía las fronteras cerradas.

“Si bien era ridículo que pudieran vender reales o pesos uruguayos, pero no dólares por la pandemia, más insostenible aún era que los bancos abrieran las puertas sin turno y nosotros sigamos cerrados”, consideró el dueño de una agencia de cambio de Buenos Aires.

Durante todo ese tiempo, la única opción que les dejó disponible para vender dólares fue de manera remota. Pero entre los altos costos, la poca demanda y la lista de requisitos de seguridad que tenían que tener los sitios web, la mayoría de las agencias de cambio no pudo adaptarse al sistema.

“Tanto clientes como casas de cambio nos preguntaron mucho si ya se operaba con normalidad. Lo que hizo la Comunicación 7398 el BCRA es que dispuso que volvamos a un escenario pre-pandemia. Lo fundamental, es que se permitió la atención de forma personalizada en las casas de cambio, dejando la obligación de operar de manera remota para la compra de dólares. Hoy ya podemos vender dólares, de forma autorizada y legal, aunque siempre dentro de las restricciones en materia de limitación”, confirmó Mario Mochetti, presidente de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio de la Argentina (CADECAC), entidad que le comunicó a sus asociados el cambio en las normativas.

La crisis del sector

Las casas y agencias de cambio transitan una crisis histórica. Con sus puertas cerradas durante más de un año, pocos locales sobrevivieron a la pandemia. A esto se le suma que, abiertos, tienen pocas operaciones porque no todos los argentinos pueden acceder al cupo mensual de dólares. Siquiera el turismo significa ya una bocanada de oxígeno.

En octubre el Gobierno anunció la creación de cuentas bimonetarias para los extranjeros que vengan a la Argentina, para que depositen hasta US$5000. En un país con múltiples tipos de cambio, el objetivo es que vendan sus dólares al tipo de cambio financiero (MEP), que cotiza en torno a los $197. Más alto que los $108 que las casas de cambio se ven obligadas a ofrecer.

Teniendo en cuenta esa medida, los cambistas le están solicitando al Banco Central poder comprarle a los turistas su moneda a un tipo de cambio competitivo. No solo porque las cuentas bimonetarias son un mecanismo complicado para el turista -sobre todo si su paso por el país es por unos pocos días-, sino también porque la falta de opciones obliga a los extranjeros a inclinarse por las cuevas ilegales, donde les pagan más por billete.

“Entendemos que se reglamentó algo inviable, hace que se derrame los dólares en la informalidad. Estamos hablando de compra de moneda extranjera, de ingresos genuinos para el país, llama la atención que no lo solucionen. Ese es uno de los reclamos que le estamos haciendo al BCRA, el poder comprarle a los extranjeros a un tipo de cambio competitivo. Es un problema serio, pero no tenemos respuesta. Por lo demás, operamos bajo las restricciones vigentes. No es el mejor escenario, aunque es superador a lo que había”, cerró Mochetti.