¿Se termina el “veranito”?: los tres factores que podrían presionar al dólar en marzo

El dólar arrancó marzo al alza. Luego de dos meses de tranquilidad cambiaria, explicada en parte por un contexto internacional que favoreció a las monedas emergentes, la escalada del conflicto en Medio Oriente provocó que el billete estadounidense se fortalezca a nivel global y el impacto se sintió también en el peso argentino. Sumado al reacomodamiento de tasas de interés a nivel local y una mayor demanda corporativa por giro de dividendos al exterior, los analistas esperan que este mes las cotizaciones estén marcadas por la volatilidad.

Este lunes el tipo de cambio cerró a la baja, a pesar de que había iniciado el día con subas de $25. El dato llamó la atención: fue la única moneda emergente que se apreció contra el dólar. Sin embargo, ante la perspectiva de que la guerra en Irán dure más de lo que se creía inicialmente, este martes las cotizaciones se alinearon con la tendencia global y subieron.

El dólar oficial minorista se vendió a $1435 en las ventanillas del Banco Nación, equivalente a una suba de $20 frente al cierre previo (+1,2%). Fue el valor nominal más alto en casi un mes. En tanto, el tipo de cambio mayorista cerró a $1413,50, unos $19,75 más que el cierre anterior (+1,42%).

“El contexto internacional fue parte de la baja en los primeros meses del año. El dólar no bajó nominalmente solo en la Argentina, sino que es algo que se veía contra el euro, contra el peso chileno, contra el real, contra el peso colombiano. En la Argentina también se sumaron las operaciones de crédito en dólares que tenían que liquidar en el mercado, que generaban más oferta. Pero si hay un cambio de tendencia del dólar a nivel mundial, obviamente también va a impactar acá”, explicó el analista financiero Christian Buteler.

Apreciación de las monedas contra el dólar. Fuente: informe diario de tipo de cambio de F2 Soluciones Financieras

Para Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, el estallido en Medio Oriente es un factor que tiñe de incertidumbre a los mercados globales. Pone en duda los pronósticos de crecimiento global, incrementa el riesgo de mayor inflación y de tasas más altas en el horizonte. Como se desconoce tanto la duración como la profundidad de las consecuencias, los inversores “toman posiciones de mayor cautela”.

“Por ello, las tasas de bonos del Tesoro americano se incrementan, el dólar se fortalece y los activos vinculados a economías emergentes y en vías de desarrollo sufren retrocesos importantes. Esto ocurre justo cuando el Gobierno tomaba acciones para que las tasas locales caigan, dado que la contracción monetaria estaba teniendo consecuencias negativas en la actividad", sumó el analista, que elabora diariamente un informe focalizado en el tipo de cambio.

Ya de por sí, antes de que Estados Unidos e Israel bombardearan este sábado a Irán, se preveía que en marzo comenzara un escenario de mayor liquidez. Para Fernando Marull, economista de FMyA, este mes se caracteriza por una demanda de pesos que habitualmente es menor, lo que podría explicar que las tasas de interés en pesos sigan reacomodándose a la baja.

“Si la tasa cae demasiado, también puede quitar los incentivos para que los ahorristas se queden en pesos. Al estar tan lejos del techo de la banda de flotación ($1613), se vuelven más riesgosas las operaciones para estar en pesos porque cualquier motivo, sea endógeno o exógeno, podría impulsar al dólar nuevamente hacia arriba y el Banco Central no tendría que intervenir hasta que se toque ese techo", sumó Buteler.

Las tasas de interés en pesos comprimieron en la última semana LUIS ROBAYO - AFP

Hay un tercer motivo que, para Marull, podría tensionar al dólar en marzo: el giro de dividendos que harán las compañías al exterior por el resultado de 2025. No obstante, sumó que entre abril y mayo llegará la cosecha del sector agroexportador, lo que generará un aluvión de divisas en el mercado y podría colaborar con una nueva baja.

“Es cierto que se avecina la cosecha gruesa y es un factor que juega a favor de la oferta de divisas. Pero, por otra parte, es incierto el panorama internacional. De profundizarse el debilitamiento de las monedas de la región por influjo de capitales por un tiempo prolongado, no hay un resultado cantado a favor del peso”, advirtió Reschini.

En este punto coincidió Buteler, quien agregó que en marzo habrá “mucha incertidumbre”, sobre todo si el contexto internacional sigue tensionado. Además, el lunes de la semana pasada el dólar mayorista llegó a cerrar a $1375, valores que no se veían desde noviembre, incluso a pesar de que la aceleración inflacionaria se mantuvo.

“Incluso al salir del contexto internacional, estábamos viendo un rango de piso en la cotización. Ya no daba para que siguiera cayendo mucho más, porque se favorecen las importaciones y genera la necesidad de compra de dólares. El conflicto en Medio Oriente puede poner un piso, o darlo vuelta. Pero me parece que habíamos tocado un piso y más de eso ya no podía bajar”, cerró Buteler.