Tensión cambiaria: el dólar arranca la semana estable y analistas advierten de la presencia del Tesoro

La tensión cambiaria marca la campaña electoral hacia las legislativas del 26 de octubre. Luego de que José Luis Espert bajara su candidatura como jefe de lista bonaerense de La Libertad Avanza, el Gobierno intenta generar calma en el mercado y avanza en las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos. En ese contexto, el dólar opera este lunes en calma, aunque analistas señalan la presencia del Tesoro en el mercado cambiario.

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1429,74, equivalente a una suba de $5,04 con respecto al cierre del viernes (+0,35%). Esta cotización se encuentra a $53,93 de distancia del techo del esquema de bandas de flotación, que actualmente se ubica a $1483,67. A esos valores, el Banco Central (BCRA) tendría que salir a vender divisas.

Sin embargo, economistas advierten que en los últimos días se observó la presencia del Tesoro en el mercado de cambios. Mientras que la semana pasada defendía los $1425, hoy aumentó a los $1430 en sus posturas de venta, lo que explica por qué el mayorista no pasa de esos valores. A diferencia del Banco Central, que tiene que comunicar diariamente cada vez que participa del mercado de cambios, el Tesoro lo hace de manera discrecional y el Gobierno no anuncia cuántos dólares se vuelcan al mercado.

“Con catorce ruedas aún por delante hasta las elecciones de medio término, el Gobierno enfrenta el desafío de sostener el actual esquema de bandas que cuesta (y caro) en términos de reservas internacionales. En las últimas tres jornadas, con la retirada casi total del sector agroexportador, esta estrategia defensiva ha costado aproximadamente US$950 millones de los US$2228 millones acaparados bajo el régimen de retenciones cero(42,6%)”, estimaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

El dólar mayorista cotiza a $1430 Freepik

En ese escenario, el dólar oficial minorista se vende a $1450 por cuarta rueda consecutiva en el Banco Nación, y el promedio de todas las entidades financieras es de $1459,37, de acuerdo con el relevamiento diario que hace el Banco Central.

Los tipos de cambio financieros operan ligeramente al alza. El dólar MEP aparece en pantallas a $1500,09, un avance de $1,28 frente al cierre previo (+0,1%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1526,75, unos $0,87 más que el viernes (+0,1%).

“Hay un factor clave que parece haber cambiado las reglas del juego: el apoyo de Estados Unidos para el pago de la deuda. Este respaldo fue sinónimo de un game changer, llevando a pensar que el valor del dólar podría ser menor al que se estaba anticipando antes de los anuncios del Secretario del Tesoro, Scott Bessent. Aún así, el tipo de cambio implícito en precios se mantiene por encima de la banda, lo que sugiere que los inversores dan por hecho un cambio en el esquema cambiario", dijeron desde GMA Capital.

Ante la expectativa que genera el viaje del equipo económico a Estados Unidos, la deuda soberana opera en terreno positivo, sobre todo los papeles con vencimiento a 2029: los Bonares suben 1,55% (AL29D) y los Globales hasta 2,89% (GD29D). El riesgo país cerró en 1080 puntos básicos el viernes, 85 unidades menos que el jueves (-7,3%), último dato disponible.

Qué explica la suba del dólar de la última semana, según Sebastián Menescaldi

“Los problemas de fondos (básicamente acumular reservas de manera genuina) no se moderan con asistencia financiera. Esta solo habilita un mayor grado de acción en la transición a la vuelta a los mercados. Pero esa transición se extiende en el tiempo en la medida que, para garantizar ‘estabilidad’ cambiaria hasta las elecciones, el Gobierno estresa todavía más su programa financiero de corto plazo, volviéndose más dependiente de la asistencia externa“, señalaron desde la consultora económica LCG.

Con foco en el mercado accionario, la Bolsa porteña retrocede 1,3% y cotiza en 1.781.538 unidades (US$1166 al ajustar por el CCL). En el panel principal, las acciones de Metrogas caen 2,7%, seguidas por Grupo Financiero Galicia (-2,4%), Banco Supervielle (-2,3%) y Edenor (-2,3%).