Un cambio clave: el riesgo país se dejará de reportar en tiempo real en la Argentina

Con el arranque de octubre, el riesgo país se dejó de informar en tiempo real. Estos cambios, que harán que no se pueda seguir el humor del mercado durante el minuto a minuto, se deben a la eliminación de la Argentina del subíndice EMBI+ que elabora el JP Morgan.

Aunque la noticia generó confusión inicial, con las pantallas “apagadas” a 20 días de las elecciones legislativas nacionales, la decisión se tomó porque los bonos soberanos argentinos cumplieron cinco años desde su reestructuración. Según explicaron desde el banco de inversión, esta es la regla que aplica para estar dentro del indicador.

“No hay cambios en la posición de la Argentina en el EMBI de J.P. Morgan. El EMBI Global Diversified (EMBIGD) es el índice de referencia de deuda emergente de J.P. Morgan, en el que Argentina tiene una ponderación del 2,1%. El subíndice EMBI+ incluye únicamente bonos con un plazo de emisión de cinco años. La Argentina fue eliminada del subíndice basándose únicamente en esta regla técnica, pero aún cumple los requisitos para el EMBI+”, explicaron desde el JP Morgan a LA NACIÓN.

La reestructuración de deuda que origina este cambio fue la que lideró el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, durante la presidencia de Alberto Fernández. En agosto de 2020, tras arduas negociaciones con los acreedores privados y al borde de un nuevo default, el Gobierno logró un acuerdo con una adhesión del 99%.

Aquel canje otorgó un alivio significativo a través de la extensión de los plazos de pago y la reducción de los cupones de interés. Los nuevos bonos Globales (GD), emitidos en septiembre de 2020 como parte de ese acuerdo, son los que ahora cumplieron cinco años, lo que activó la regla técnica de JP Morgan.

La exclusión de la Argentina del subíndice EMBI+ a partir de octubre no significa que el riesgo país no se pueda medir. Lo que cambia es la frecuencia de la publicación del dato. Al salir de este listado específico que permitía el seguimiento en vivo, el indicador ahora se actualizará con un rezago, similar a como se reporta para otros países, generalmente al cierre de cada jornada.

Si bien para los grandes fondos de inversión internacionales la noticia es irrelevante —ya que sus decisiones se basan en el índice principal (EMBIGD), donde la Argentina sigue presente—, el cambio tiene un impacto práctico para el mercado local. A partir de ahora, se perderá el termómetro diario para saber cómo impactaron los anuncios económicos o políticos del día sobre el humor de los inversores.

Riesgo país de América Latina. Fuente: Banco Central de la República Dominicana

Por ejemplo, este lunes por la mañana se conoció que el riesgo país cerró a 1080 puntos básicos el viernes 3 de octubre. Ese día, hubo una caída de 85 unidades durante la rueda (-7,3%), consecuencia de las subas que presentaron los bonos soberanos.

Actualmente, la Argentina tiene el tercer riesgo país más alto de la región, solo por detrás de Venezuela (15.983 puntos básicos) y Bolivia (1390 puntos básicos). En cambio, el promedio de América Latina es de 352 puntos básicos, un tercio del valor de nuestro indicador.