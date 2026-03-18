Tensión en Medio Oriente: el petróleo vuelve a subir, el riesgo país supera los 600 puntos y rebota el dólar

La guerra en Medio Oriente se prolonga y el precio del petróleo alcanza valores que no se veían desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. Esto reaviva los temores de que haya una aceleración de la inflación global, mientras que en la Argentina la nafta volvió a subir y le mete presión al Índice de Precios al Consumidor de marzo. En el plano financiero, el riesgo país alcanza nuevamente los 600 puntos básicos y el dólar rebota, aunque las acciones energéticas se ven favorecidas por el contexto global.

El riesgo argentino hoy se ubica en 605 puntos básicos, una suba de 18 unidades con respecto al cierre anterior (+3,07%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. Aunque a fines de enero el indicador que elabora el JP Morgan había logrado perforar la barrera de los 500 puntos básicos y tocó valores que no se veían desde 2018, la aversión al riesgo global revirtió ese escenario, incluso cuando el Banco Central (BCRA) acumula una compra de reservas por US$709 millones en lo que va de marzo.

La suba del indicador es consecuencia de la baja que presentan los bonos soberanos en dólares, una tendencia que vuelve a repetirse este miércoles. Los mayores retrocesos se concentran en el Bonar 2035 (AL35D) con un descenso del 1,03%, seguido por el Global 2029 (GD29D) con una caída del 0,84% y el Global 2030 (GD30D) con una merma del 0,76%.

“Parte de la suba del riesgo país responde al conflicto en Medio Oriente y al contexto internacional más volátil. Pero el mercado también sigue de cerca algunos factores locales, como la evolución de las reservas netas y la dinámica de la recaudación, que viene mostrando caídas en términos reales. Son variables que los inversores monitorean para evaluar la consistencia del frente fiscal y externo", dijo Emilio Botto, jefe de estrategia de Mills Capital.

El riesgo país vuelve a acercarse a los 600 puntos básicos Seth Wenig - AP

Sin embargo, el índice S&P Merval sube 0,8% y se ubica en los 2.684.655 puntos (US$1823 al CCL), impulsado fundamentalmente por el sector energético. En el panel de acciones líderes, se destacan las subas de Pampa Energía (+2,53%), YPF (+2,2%), Cresud (+2%), Banco Macro (+2%) y Metrogas (+1,6%).

En Wall Street, las acciones de empresas argentinas que cotizan allí (ADR) presentan una tendencia mixta, en una rueda en la que los principales índices accionarios estadounidenses tienden a la baja. Las alzas son encabezadas por los papeles de Pampa Energía (+1,9%), Cresud (+1,7%) e YPF (+1,7%). En cambio, los retrocesos más significativos se observan en los activos de Corporación América (-1,2%), Edenor (-1,1%) y Ternium (-0,9%).

“El Estrecho de Ormuz permanece prácticamente bloqueado, interrumpiendo el tránsito del 20% del petróleo y GNL globales. El crudo acumula una suba de aproximadamente 45% desde el inicio de las hostilidades, con un alza adicional de 3% el martes tras nuevos ataques iraníes sobre infraestructura petrolera en los Emiratos Árabes Unidos, incluyendo una tercera interrupción en cuatro días en el puerto de Fujairah", señalaron desde Inviu, la fintech de Grupo Financiero Galicia. Hoy, el Brent sube 5,42% y cotiza en US$109,03.

En el mercado de cambios, las cotizaciones tienden al alza. Este es el caso del tipo de cambio mayorista, que cotiza a $1397,67, equivalente a un incremento diario de $1,43 (+0,1%). A modo de comparación, las bandas cambiarias prevén actualmente un piso de $853,64 y un techo de $1363,50.

El dólar oficial rebota $5 en las pizarras del Banco Nación y se vende a $1420. Shutterstock - Archivo

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista se vende a $1420, lo que representa una suba de $5 con respecto al cierre anterior (+0,4%). El precio promedio del mercado es de $1422,84, según el relevamiento diario de entidades financieras del Central.

Los tipos de cambio financieros acompañan esta tendencia alcista. El dólar MEP se ubica en $1421,90, un avance de $4,60 frente al cierre anterior (+0,3%). Mientras que el contado con liquidación (CCL) opera a $1472,63, unos $2,52 por encima del cierre previo (+0,2%).