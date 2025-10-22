Volatilidad: el dólar se mantiene a $3 del techo de la banda, mientras el Gobierno defiende el esquema cambiario

“No va a haber ningún cambio al esquema actual”, volvió a afirmar esta mañana el ministro de Economía, Luis Caputo. El mensaje llega luego de que ayer el Banco Central (BCRA) tuviera que desprenderse de US$45,5 millones para defender el techo de la banda cambiaria, mientras que la demanda de dólares se incrementa de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo.

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza este miércoles a $1488,17, equivalente a una caída de $2,13 (-0,14%). De todos modos, está apenas a $3 de distancia del techo de la banda de flotación, que actualmente se ubica en $1491,56. Cuando alcanza ese valor, el Banco Central tiene que salir a vender reservas, tal como sucedió ayer.

Eso puso fin a una racha de 20 ruedas sin intervención directa. Sin embargo, en el último mes, a medida que las cotizaciones se vieron presionadas en la previa electoral, el Gobierno sumó oferta al mercado cambiario mediante el Tesoro argentino y con la ayuda del Tesoro de Estados Unidos. Con ese trasfondo, el mercado empezó a descontar que después del 26 de octubre podría haber alguna modificación en el esquema cambiario, pese a la negativa de Economía.

Mientras tanto, el dólar oficial minorista se mantiene estable a $1515 en el Banco Nación, aunque se trata del valor nominal más alto del que se tenga registro. Si se le suma el 30% a cuenta de Ganancias por viajes o compras en el exterior, el dólar tarjeta ya cotiza a $1969.

Esta semana volvieron las intervenciones del BCRA para defender el esquema cambiario Ricardo Pristupluk

“¿De dónde viene la presión, considerando el fuerte respaldo de Estados Unidos? Fundamentalmente, parece originarse en la cobertura de posiciones por parte de los argentinos antes de las elecciones, no tanto de carácter especulativo, sino principalmente como cobertura frente a escenarios adversos en los que el peronismo gane por amplio margen. A solo cuatro días de las elecciones de medio término, la demanda de divisas aumentó por importaciones adelantadas y por la búsqueda de cobertura de individuos, lo que ejerció presión sobre el tipo de cambio", señalaron desde Max Capital.

Los tipos de cambio financieros arrancaron la rueda a la baja, pero a medida que transcurrieron las primeras operaciones del día, la tendencia se revirtió. El dólar MEP cotiza a $1592,48, una suba de $0,91 frente al martes (+0,1%). En cambio, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza $4,80, para alcanzar por primera vez los $1612,49 (+0,3%).

En la informalidad de las cuevas que operan en la City porteña, el dólar blue se negocia a $1550, unos $5 más frente al cierre anterior (+0,3%). Se trata del valor nominal más alto del que se tenga registro.

“A cuatro ruedas de los comicios, los vendedores prácticamente desaparecen y el flujo de cobertura domina el mercado, lo que podría derivar en algún overshooting [sobrerreacción] en las próximas jornadas que expanda el nivel de brecha y obligue al Banco Central a vender más reservas para aguantar el tipo de cambio, a pesar de encontrarnos en un mercado tremendamente dolarizado. Un resultado electoral ‘razonable’ podría provocar el efecto contrario desde el lunes dado el elevado nivel de dolarización de portafolios y la característica de esta elección en relación con el 2019″, señalaron desde Delphos Investment.

En cuanto al mercado de bonos soberanos, vuelve a ser una rueda de números en rojo, a pesar de que el Gobierno anunció el lunes una recompra de títulos soberanos bajo el programa “deuda por educación”. Los Bonares retroceden 2,30% (AE38D) y los Globales caen hasta 2,40% (GD46D). Esto tendrá su impacto negativo en el riesgo país, que el martes cerró en 1075 puntos básicos, último dato disponible.

“La recompra de bonos implicaría reemplazar gasto en intereses por gasto en educación, algo sensato si bien no hay detalles de los programas educativos precisos a ser financiados. En paralelo, el ahorro en términos de intereses restará presión en el mercado de cambios, porque serán reemplazados por un mayor gasto en pesos", analizaron desde la consultora económica LCG.

La Bolsa porteña muestra una leve suba del 0,3% y cotiza en 2.008.143 unidades (US$1245 al ajustar por el dólar CCL). En el panel principal, la rueda es liderada por las acciones de Aluar (+2,5%), Banco Macro (+1,4%) e Irsa (+1,1%).

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operan dispares. Por un lado, trepan los papeles de Tenaris (+1,7%), Banco Macro (+1,4%) y Grupo Financiero Galicia (+1,2%). Por el otro, retroceden Edenor (-2,1%), Banco Supervielle (-1,9%) y Mercado Libre (-1,5%).