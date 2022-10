Domingo Cavallo: “Lo mejor que puede pasar es que la economía no empeore, nada más”

escuchar

CORDOBA.- “Tiene arreglo pero no con este Gobierno; hay que votar bien el año que viene. Con el actual lo mejor que puede pasar es que la economía no empeore, nada más”, dijo Domingo Cavallo a LA NACION. Entiende que Sergio Massa tiene “habilidad política” como para resistir las presiones de Cristina Kirchner y moverse con la “parsimonia” del presidente Alberto Fernández.

Aunque en varias oportunidades dijo que prefería no dar nombres, reconoció a este diario que “ahora todos los políticos” quieren hablar con él. El exministro participó de la jornada de Mercados de Capitales del Instituto Argentino de Finanzas (Iaef) en Córdoba.

Antes de exponer, Cavallo afirmó que una vez que se haya elegido el nuevo presidente, “Juntos por el Cambio debe unirse con Milei [Javier, diputado de Libertad Avanza] en el Congreso. Para él, hay en esos dos sectores quienes están “pensando en la dirección correcta” pero no sabe “si después lo harán”. Recordó que en 2014 le contaban que en la Fundación Pensar discutían temas importantes “pero Durán Barba no los dejaba hablar porque no sumaban votos”.

“Por eso -continuó- (Mauricio) Macri decía que bajaba la inflación de taquito. No es fácil bajar la inflación”. Compartió el panel con el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, y con el economista Darío Epstein.

Al comenzar la charla insistió en que “no tiene esperanzas” de que con el actual gobierno “se ordene la economía”; estimó que la inflación seguirá en torno al 6% mensual y señaló que el nivel de actividad “anduvo bastante bien”, pero proyectó que de ahora en adelante y en el primer trimestre de 2023 “puede insinuarse, sino una recesión, un estancamiento”.

Sí afirmó que un próximo gobierno “con equipos” y con “un buen diagnóstico, realista y con capacidad de explicar qué va a hacer y cómo, no como promesas sino con razones” podrá avanzar hacia una estabilización de la economía para, a partir de ahí, “tener la confianza de la gente para encarar las reformas profundas que se necesitan para atraer inversiones”.

Cavallo sostiene que primero se debe estabilizar la economía y después encarar las reformas. Mauro Alfieri - LA NACION

Cavallo sostuvo que el “espíritu de empresa” del país está desalentado por las “regulaciones malas y el desorden” que hay. “Para el mediano y largo plazo tengo optimismo; siempre he sido un tipo optimista”, indicó.

A su entender, la clave pasa por explicar la organización económica que necesita la Argentina, que debe ser libre, de mercado, de competencia con reglas de juego claras y con estabilidad, “para lo que se requieren buenas políticas fiscales y un régimen monetario que le devuelva a la gente una moneda en la que crea”.

Sostuvo que nada de eso será posible “sin una reforma del Estado en todos los niveles” para que se “dedique exclusivamente a lo que debe; no para que se meta en cuestiones empresarias que hace mal y, al mismo tiempo, no puede controlar a las fuerzas del crimen y del delito. Ahí sí tiene que meterse el Estado y usar al máximo los recursos”.

Como es habitual, Cavallo repasó las reformas que se hicieron durante la Convertibilidad y planteó que, aunque “ahora la economía está muy mal organizada, eso puede cambiar”. Catalogó de “absurda” la forma en que está diseñado el mercado de cambios: “Los controles de cambios solo se pueden aplicar, y de una manera limitada, a las transacciones de productos. En servicios y finanzas tienen que ser libres”.

Para que alguna vez se puedan unificar los mercados -repitió- una parte de la sociedad “debe estar acostumbrada a operar en dólares”. “Todos los días hay devaluación en el mercado comercial -afirmó- y para que no se les produzca una devaluación y un Rodrigazo van a tener que seguir con un crawlling peg pasivo que siga la inflación. Así, cuando empiecen a entrar dólares se podrán unificar los mercados sin un salto importante”.

Entre las medidas a tomar a futuro, apuntó el “tener el coraje de sincerar las tarifas”, pero “explicando y sabiendo” las reglas de funcionamiento del mercado eléctrico, del gas y del petróleo. “Es fundamental que el tema del atraso tarifario y de todos los subsidios que conlleva se solucione lo antes posible para bajar el déficit fiscal; hay muchos otros rubros también, pero éste tiene que ver con un esquema de estabilización”.