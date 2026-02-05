Rio Tinto descarta la megafusión con Glencore y se enfría la creación del gigante minero

Rio Tinto anunció oficialmente que desistió de sus planes para fusionar o combinar sus negocios con Glencore, dando por finalizadas las conversaciones preliminares que habían despertado fuertes expectativas en el sector global.

A través de un comunicado emitido bajo la Regla 2.8 del Código de Adquisiciones y Fusiones de Londres, la compañía —la segunda minera más grande del mundo— confirmó que no logró alcanzar un acuerdo que garantizara “la generación de valor para sus accionistas”, optando por mantener la “disciplina de capital” que había ratificado en su reciente Capital Markets Day de diciembre .

La decisión impone a Rio Tinto una restricción de seis meses para volver a presentar una oferta por la firma suiza, salvo que ocurran cambios materiales o que un tercero anuncie una intención firme de compra por Glencore.

Según explicaron desde la firma dirigida por Simon Trott, la evaluación se realizó bajo una lente estratégica de retornos a largo plazo, priorizando la solidez de su cartera actual por sobre una integración que, de haberse concretado, hubiera dado lugar a un coloso minero con un valor de mercado superior a los US$260.000 millones.

El rol estratégico de la Argentina

La expectativa por la fusión se alimentaba del protagonismo que ambos gigantes otorgaron a sus activos locales en sus presentaciones anuales. Según detalló LA NACION, la Argentina ocupa hoy un rol central en las estrategias globales de ambas firmas.

En diciembre pasado, el CEO global de Rio Tinto, Simon Trott, realizó un gesto inusual al invitar a 30 inversores y analistas internacionales a recorrer los proyectos de litio en el norte argentino, definiendo al país como la “piedra angular” de su estrategia para este mineral .

CEO de Rio Tinto, Simon Trott.

Por su parte, Glencore reforzó esta visión desde Londres, donde dedicó un capítulo especial de su conferencia para el mercado de capitales a las ventajas competitivas de San Juan y Catamarca.

Para la compañía suiza, la Argentina tiene el potencial de ubicarse entre los mayores productores de cobre del mundo. Este interés compartido fue el que inicialmente impulsó las conversaciones para combinar sus negocios, buscando sinergias entre la producción de litio de una y el desarrollo de cobre de la otra.

Glencore prevé reactivar Bajo de la Alumbrera en 2028 y avanza con proyectos de cobre por más de US$13.000 millones en Catamarca y San Juan Glencore

Ambas compañías coinciden en que la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) es el motor que permite proyectar desembolsos que, en conjunto, superan los US$20.000 millones. Más allá del desenlace de la fusión a nivel corporativo en Londres, los planes presentados ante el Gobierno nacional por proyectos como Rincón Litio, MARA y El Pachón reflejan que la apuesta por los recursos locales sigue firme bajo sus estructuras independientes.

La reacción negativa del mercado

El final de las negociaciones no pasó inadvertido en la City londinense, donde los inversores reaccionaron con una marcada tendencia vendedora. Glencore fue la más afectada, con un desplome en sus acciones que superó el 7%, reflejando que el mercado apostaba fuertemente por el salto de escala que la firma suiza habría logrado al integrarse con un gigante de mayor envergadura. Para los analistas, este retroceso evidencia la frustración por la pérdida de sinergias operativas que habrían potenciado su competitividad global.

Por el lado de Rio Tinto, la caída fue más contenida, situándose en torno al 4,9%. Este comportamiento sugiere una mirada ambivalente de los accionistas: si bien se lamenta la oportunidad perdida de consolidar un monopolio en sectores estratégicos, existe un voto de confianza hacia la solidez financiera de la compañía.